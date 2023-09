FP Markets ganha os prêmios de "Best Trading Conditions" e "Most Trusted Broker" no Ultimate Fintech Awards Global 2023

SYDNEY, 29 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A FP Markets, uma corretora líder em Forex e CFDs, continuou a definir o padrão no Ultimate Fintech Awards Global 2023, recebendo prêmios de "Best Trading Conditions" e "Most Trusted Broker". Os prêmios se somam ao impressionante histórico de conquistas da empresa este ano, incluindo os prêmios de "Best Trade Execution" e "Most Transparent Broker" no Ultimate Fintech Awards APAC 2023, em junho este ano.

O Ultimate Fintech Awards Global 2023 foi realizado em Limassol, Chipre, na badalada Columbia Beach, em 21 de setembro, e recebeu um grande encontro de líderes do setor. Reconhecida como uma referência exclusiva para as principais marcas de B2C e B2B em trading on-line e fintech, a cerimônia de premiação é um programa de reconhecimento global que celebra as conquistas das melhores e mais brilhantes corretoras de todo o mundo. O evento reconheceu várias categorias de prêmios, premiando as empresas vencedoras por atributos como inovação, transparência, condições de trading, excelência e atendimento ao cliente de qualidade. O evento foi uma celebração dos esforços incansáveis e conquistas notáveis das empresas que têm feito o possível e o impossível de forma consistente para atender às necessidades de seus traders e investidores.

O beneficiário final (UBO) da FP Markets, Matt Murphie, expressou sua gratidão pelos dois prêmios recentes e comentou: "A FP Markets se orgulha de oferecer soluções de trading incomparáveis. E receber os títulos de 'Best Trading Conditions' e 'Most Trusted Broker' reforça a posição da empresa como uma corretora líder no setor de Forex e CFD. A empresa está empenhada em oferecer aos clientes uma experiência de trading excepcional em um ambiente cada vez mais exigente. Nossas condições competitivas de trading continuam a nos tornar uma escolha popular para traders e investidores em todo o mundo e estamos gratos pelo reconhecimento internacional que recebemos de forma consistente".

Fundada em 2005, a FP Markets é uma marca com múltiplas regulamentações que oferece aos clientes mais de 10.000 instrumentos negociáveis em diversas classes de ativos e oferece preços agregados por meio de diversos provedores de liquidez de alto nível. Além disso, a FP Markets oferece spreads consistentemente reduzidos, execução relâmpago, suporte ao cliente multilíngue incomparável 24 horas por dia, 7 dias por semana, e diversos tipos de conta para atender a todas as estratégias e estilos de trading.

Notas aos Editores

Sobre a FP Markets:

A FP Markets é uma corretora multirregulada de Forex e CFDs com mais de 18 anos de experiência no setor.

A empresa oferece spreads Forex interbancários altamente competitivos a partir de 0.0 pips.

Os Traders podem escolher entre as principais plataformas de negociação on-line, incluindo o aplicativo móvel da FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader e Iress.

O excepcional atendimento multilíngue 24 horas por dia, 7 dias por semana da empresa foi reconhecido pela Investment Trends e recebeu o "The Highest Overall Client Satisfaction Award" ao longo de cinco anos consecutivos.

A FP Markets recebeu o prêmio de "Best Global Collection Value Broker" por cinco anos consecutivos (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) no Global Collection Awards.

A FP Markets recebeu os prêmios de "Best Forex Broker - Europe " e "Best Forex Partners Programme – Asia " no Global Forex Awards 2022 e 2023.

" e "Best Forex Partners Programme – " no Global Forex Awards 2022 e 2023. A FP Markets recebeu o prêmio de "Best Trade Execution" no Ultimate Fintech Awards 2022.

A FP Markets foi coroada com o prêmio de "Best CFD Broker in Africa " no FAME Awards 2023.

" no FAME Awards 2023. A FP Markets recebeu os prêmios de "Best Trade Execution" e "Most Transparent Broker" no Ultimate Fintech Awards APAC 2023

Para mais informações sobre a gama abrangente de produtos e serviços da FP Markets, visite https://www.fpmarkets.com/.

