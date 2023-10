FP Markets remporte les prix « Meilleures conditions de trading » et « Courtier le plus fiable » aux Ultimate Fintech Awards Global 2023

SYDNEY, 1er octobre 2023 /PRNewswire/ -- FP Markets, un courtier de premier plan pour le Forex et les CFD (contrats pour la différence), a de nouveau fait figure de référence lors des Ultimate Fintech Awards Global 2023, en recevant les prix des « Meilleures conditions de trading » et du « Courtier le plus digne de confiance ». Ces récompenses s'ajoutent au palmarès impressionnant de la société cette année, qui a notamment reçu les prix « Meilleure exécution des transactions » et « Courtier le plus transparent » lors des Ultimate Fintech Awards APAC 2023 en juin dernier.

Les Ultimate Fintech Awards Global 2023 se sont déroulés le 21 septembre dernier à Limassol, à Chypre, au très chic Columbia Beach, et ont accueilli un grand nombre de leaders du secteur. Reconnue comme une référence exclusive pour les meilleures marques B2C et B2B dans le domaine du commerce en ligne et de la Fintech, la cérémonie de remise des prix est un programme de récompense mondial qui célèbre les réalisations des meilleures et des plus brillantes maisons de courtage du monde entier. L'événement a reconnu plusieurs catégories de prix, récompensant les entreprises gagnantes pour des attributs tels que l'innovation, la transparence, les conditions de négociation, l'excellence et la qualité du service à la clientèle. Cette cérémonie a été l'occasion de célébrer les efforts inlassables et les réalisations remarquables des sociétés qui se sont constamment surpassées pour répondre aux besoins de leurs traders et de leurs investisseurs.

Matt Murphie, dirigeant de FP Markets, s'est félicité de ces deux dernières récompenses et a déclaré : « FP Markets est fière de proposer des solutions de trading inégalées. Les titres de "Meilleures conditions de trading" et de "Courtier le plus fiable" renforcent la position de la société en tant que courtier de premier plan dans l'industrie du Forex et des CFD. La société s'engage à proposer à ses clients une expérience de trading exceptionnelle dans un environnement de plus en plus exigeant. Nos conditions de trading compétitives continuent de faire de nous un choix populaire pour les traders et les investisseurs du monde entier, et nous sommes reconnaissants de la reconnaissance internationale que nous recevons régulièrement. »

Créée en 2005, FP Markets est une marque multi-réglementée qui propose à ses clients plus de 10 000 instruments négociables dans les principales classes d'actifs et offre des prix agrégés auprès de plusieurs fournisseurs de liquidités de premier plan. En outre, FP Markets offre des spreads toujours serrés, une exécution ultrarapide, un service client multilingue inégalé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et différents types de comptes pour correspondre à toutes les stratégies et tous les styles de négociation.

Notes aux rédacteurs

À propos de FP Markets :

FP Markets est un courtier mondial de Forex et de CFD multi-réglementé, avec plus de 18 ans d'expérience dans le secteur.

La société offre des spreads Forex interbancaires très compétitifs à partir de 0,0 pip.

Les traders peuvent choisir parmi les plateformes de trading en ligne les plus puissantes, y compris l'application mobile de FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader, et Iress.

Le service client multilingue exceptionnel de l'entreprise, disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, a été récompensé par Investment Trends et a reçu le prix de la « Meilleure satisfaction client » pendant cinq années consécutives.

FP Markets a été nommé « Meilleur courtier Forex du monde » cinq années consécutives (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) lors des Global Forex Awards.

FP Markets s'est vu décerner le prix du « Meilleur courtier Forex d'Europe » et du « Meilleur programme de partenariat Forex d'Asie » lors des Global Forex Awards 2022 et 2023.

FP Markets a remporté le prix de la « Meilleure exécution des transactions » aux Ultimate Fintech Awards 2022.

FP Markets sacré « Meilleur courtier CFD en Afrique » aux FAME Awards 2023.

FP Markets récompensé par les prix « Meilleure exécution des transactions » et « Courtier le plus transparent » aux Ultimate Fintech Awards APAC 2023

Pour en savoir plus sur la gamme complète de produits et de services de FP Markets, consultez le site https://www.fpmarkets.com.

