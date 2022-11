FP Markets lança o Portal Introducing Broker (IB) atualizado e reformulado

SYDNEY, 16 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A FP Markets reformulou seu Portal IB fiel à inteligência empresarial, para ajudar a maximizar a transparência e garantir o sucesso da parceria.

O programa IB da FP Markets é um dos programas de parceiros líderes no setor de FX e é projetado para remunerar e recompensar os introdutores e parceiros que indicam clientes à FP Markets.

Com o portal IB novo e atualizado, os IBs (corretores de apresentação) têm acesso para visualizar os volumes negociados de seus clientes e as redes de Sub-IB, além da facilidade de gerar relatórios personalizados usando ferramentas analíticas avançadas. Os parceiros podem acompanhar de perto a jornada do cliente, do status de aprovação aos depósitos e retiradas, garantindo total transparência.

Entre outros recursos estão:

Um painel avançado e fácil de usar que fornece um panorama da atividade de conta mais recente e de qualquer momento.

Ferramentas de visualização de dados para verificar o desempenho mês a mês.

Melhorias na função de link de indicação permitindo aos IBs optar entre uma variedade de páginas de destino que atendam suas necessidades de mercado alvo e ajudem a otimizar a conversão.

Visualização detalhada das hierarquias IB de vários níveis, permitindo que cada parceiro tenha fácil acesso a seus planos de comissões, detalhados por categoria de instrumento.

O procedimento de transferência de descontos/comissões foi simplificado para garantir transações suaves e rápidas, e uma variedade de opções de retirada está disponível para os parceiros.

Uma seção de marketing totalmente nova foi acrescentada ao Portal IB para ajudar os IBs a atrair novos clientes usando o material de marketing disponível em vários idiomas.

Os parceiros também têm acesso direto ao Partners Hub com todas as mais recentes notícias, entrevistas e tutoriais.

Kim Reilly, gerente de projeto, afirmou: "Os corretores de apresentação contam com transparência, excelentes relatórios e ferramentas de marketing para gerenciar de forma eficaz suas indicações. É essencial que os parceiros tenham um ponto de referência para visualizar seus descontos gerados e as taxas de comissão que eles recebem. Transformamos nosso Portal IB e fornecemos atualizações que os IBs realmente irão gostar. A reformulação foi orientada principalmente pelo retorno de nossos parceiros. O que entregamos é inteligência de negócios aprimorada, fornecendo-lhes ferramentas de geração de relatórios inigualáveis, para que todos os tipos e níveis de IB sejam beneficiados."

Cadastre-se aqui para fazer parte de uma estrutura de descontos altamente competitiva, baseada em volumes, combinada com barreiras de entrada reduzidas.

Notas aos editores

Sobre a FP Markets:

A FP Markets é uma corretora forex global regulamentada pela Austrália com mais de 17 anos de experiência no setor.

A FP Markets oferece spreads forex interbancários altamente competitivos disponíveis a partir de 0,0 pontos percentuais e alavancagem de até 500:1 em sua conta profissional.

Baixe o aplicativo móvel da FP Markets e negocie em qualquer lugar em várias plataformas on-line poderosas como MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader e Iress.

O excepcional serviço multilíngue 24 horas por dia, sete dias por semana da empresa foi reconhecido pela Investment Trends como o local dos clientes mais satisfeitos do setor, tendo recebido, por cinco anos consecutivos, o prêmio "The Highest Overall Client Satisfaction Award" da Investment Trends.

A FP Markets recebeu o prêmio "Global Forex Value Broker" por quatro anos consecutivos (2019, 2020, 2021 e 2022) no Global Forex Awards.

A FP Markets recebeu o prêmio "Best Forex Trading Experience in the EU" no Global Forex Awards 2021.

A FP Markets recebeu os prêmios "Best Forex Broker in the EU" e "Best Forex Partners Programme" no Global Forex Awards 2022.

A FP Markets recebeu o prêmio "Best Trade Execution" no Ultimate Fintech Awards 2022

