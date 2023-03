FP Markets lance cTrader pour compléter son offre actuelle à la pointe du marché

Le courtier de premier plan en Forex et CFD, FP Markets ajoute cTrader à sa gamme de plateformes qui comprend Metatrader 4 et 5.

SYDNEY, 24 mars 2023 /PRNewswire/ -- FP Markets a élargi sa gamme de plateformes de trading dans le cadre d'une nouvelle initiative visant à répondre aux besoins changeants de ses traders et investisseurs, en offrant à ses clients une gamme de choix adaptés à leurs styles et préférences de trading, et en leur fournissant les outils professionnels dont ils ont besoin pour réussir. cTrader est une expérience de négociation tout-en-un destinée aux traders à court terme et aux investisseurs en position à plus long terme qui cherchent à accéder à de multiples classes d'actifs, y compris le Forex , les actions , les matières premières , les indices , les FNB , les obligations et les monnaies numériques .

La plateforme innovante cTrader peut être utilisée via les comptes démo ou comptes réels proposés par FP Markets et est accessible tant sur les ordinateurs de bureau que sur les appareils mobiles pour une grande flexibilité et une grande commodité. La plateforme de trading cTrader de FP Markets offre une expérience unique aux traders novices et expérimentés, permet aux traders de se couvrir, de scalper et d'utiliser des stratégies de trading automatisées ou manuelles. Elle est reconnue pour sa rapidité d'exécution, son interface personnalisable, ses capacités graphiques avancées et le large choix d'indicateurs techniques qu'elle propose.

Craig Allison, directeur général de FP Markets, a déclaré : « FP Markets s'engage à améliorer constamment son offre sur le forex et l'ajout de CTrader à notre large gamme de plateformes de trading en est la preuve. Notre part de marché s'oriente vers le segment des traders plus sophistiqués et nous avons été inondés de demandes pour une nouvelle plateforme dotée de caractéristiques plus institutionnelles. L'ajout de la plateforme de trading cTrader permet à nos clients de perfectionner encore plus leur expérience de trading chez nous. Notre équipe expérimentée est fière d'offrir à ses clients des prix compétitifs, une exécution rapide et un service exceptionnel.

FP Markets offre plus de 10 000 instruments de négociation donnant accès à des contrats sur différence (CFD) aux traders pour les Forex, les indices, les matières premières, les actions et les monnaies numériques, ce qui en fait la plus grande gamme de produits du secteur. Au cours des 18 dernières années, FP Markets a appris que la combinaison de spreads constamment serrés et d'une exécution rapide, associée à des plateformes de pointe, une large gamme de produits et une assistance clientèle de premier ordre sont les ingrédients clés qui donnent aux traders sérieux la confiance nécessaire pour négocier. Depuis sa création en 2005, FP Markets continue de développer ses capacités technologiques et d'élargir son offre de produits, donnant aux investisseurs la possibilité de négocier dans certaines des meilleures conditions de trading de l'industrie.

Notes aux rédacteurs

À propos de FP Markets

FP Markets est un courtier Forex mondial réglementé par l'Australie, avec plus de 17 ans d'expérience dans le secteur.

FP Markets offre des spreads Forex interbancaires très compétitifs à partir de 0,0 pip et un effet de levier allant jusqu'à 500:1 sur son compte pro.

Téléchargez l'application mobile de FP Markets et effectuez des transactions en toute mobilité sur plusieurs puissantes plateformes en ligne telles que MetaTrader4 , MetaTrader5 , WebTrader , cTrader et Iress .

de FP Markets et effectuez des transactions en toute mobilité sur plusieurs puissantes plateformes en ligne telles que , , , et . Le service multilingue exceptionnel de la société disponible jour et nuit 7 jours sur 7 a été reconnu comme ayant les clients les plus satisfaits de l'industrie par Investment Trends, qui lui a remis le « Prix de la plus grande satisfaction globale de la clientèle » pendant cinq années consécutives.

plus grande satisfaction globale de la clientèle » pendant cinq années consécutives. FP Markets a été nommé " Meilleur courtier Forex du monde" quatre années consécutives (2019, 2020, 2021, 2022) lors des Global Forex Awards.

quatre années consécutives (2019, 2020, 2021, 2022) lors des Global Forex Awards. FP Markets a reçu le prix de la " Meilleure expérience de trading Forex dans l'UE" aux Global Forex Awards de 2021.

aux Global Forex Awards de 2021. FP Markets s'est vu décerner le prix du "Meilleur courtier Forex de l'UE" et du "Meilleur programme de partenariat Forex" lors des Global Forex Awards 2022.

FP Markets a remporté le prix "Best Trade Execution" aux Ultimate Fintech Awards 2022.

Pour obtenir plus de détails sur la vaste offre de l'entreprise, veuillez consulter le site https://www.fpmarkets.com .

