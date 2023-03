Corretora líder em Forex e CFDs FP Markets Adiciona cTrader à sua gama existente de plataformas, que inclui Metatrader 4 e 5

SYDNEY, 23 de março de 2023 /PRNewswire/ -- FP Markets aumentou seu conjunto de plataformas de negociação em outro movimento para atender às crescentes necessidades de seus traders e investidores, oferecendo a seus clientes uma variedade de opções para se adequar aos estilos e preferências de negociação, e fornecer a eles as ferramentas profissionais de que precisam para ter sucesso. A cTrader é uma experiência de negociação completa que atende a traders de curto prazo e investidores de posição de longo prazo que buscam acesso a várias classes de ativos, incluindo Forex, Ações, Commodities, Índices, ETFs, Títulos e Moedas Digitais.

FP Markets adds cTrader to its Platforms List

A inovadora cTrader Platform pode ser usada por meio de Contas FP Markets Demo ou Live e é acessível em dispositivos Desktop e Móveis, permitindo flexibilidade e conveniência. A plataforma de negociação cTrader da FP Markets oferece uma experiência única para traders novatos e experientes, permite aos traders a capacidade de hedge, scalping e o uso de estratégias de negociação automatizadas ou manuais e é reconhecida por suas rápidas velocidades de execução, interface personalizável, recursos avançados de gráficos, e uma ampla seleção de indicadores técnicos.

Craig Allison, CEO da FP Markets, afirmou: "A FP Markets está empenhada em melhorar constantemente sua oferta forex e adicionar o CTrader à nossa ampla gama de plataformas de negociação é uma prova disso. Nossa participação de mercado oscila em direção ao segmento mais sofisticado de traders e fomos inundados com pedidos de uma plataforma adicional com características de estilo mais institucional. A adição da oferta da plataforma de negociação cTrader permite aos nossos clientes a opção de moldar ainda mais sua experiência de negociação conosco. Nossa equipe experiente se orgulha de oferecer consistentemente aos clientes preços competitivos, execução rápida e excelência em serviços."

A FP Markets oferece mais de 10.000 instrumentos de negociação, oferecendo acesso à CFDs em Forex, Índices, Commodities, Ações e Moedas Digitais, tornando-se uma das maiores ofertas do setor. Nos últimos 18 anos, a FP Markets aprendeu que a combinação de spreads consistentemente baixos e execução rápida, juntamente com plataformas de ponta, uma ampla gama de produtos e suporte ao cliente de primeira linha, são os principais ingredientes que dão aos traders sérios a confiança para o trade. Desde sua criação em 2005, a FP Markets continua a desenvolver suas capacidades tecnológicas e expandir sua oferta de produtos, permitindo aos investidores negociarem sob algumas das melhores condições de negociação do setor.

Notas aos Editores

Sobre a FP Markets:

A FP Markets é uma Australian Regulated global Forex Broker (Corretora de Forex Global regulada pela Austrália) com mais de 17 anos de experiência no setor.

A FP Markets oferece spreads Forex interbancários altamente competitivos disponíveis a partir de 0,0 pips e alavancagem de até 500:1 em sua conta profissional.

Baixe o Aplicativo Móvel da FP Markets e negocie de qualquer lugar em várias plataformas on-line poderosas como MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader, cTrader e Iress.

O excelente serviço multilíngue 24 horas por dia, 7 dias por semana da empresa foi reconhecido pela Investment Trends como o lar de alguns dos clientes de maior conteúdo do setor, tendo recebido o "The Highest Overall Client Satisfaction Award" (Prêmio de maior satisfação geral do cliente) cinco anos consecutivos da Investment Trends.

A FP Markets foi premiada como a "Global Forex Value Broker" (Corretora de valor Forex global) por quatro anos consecutivos (2019, 2020, 2021,2022) na Global Forex Awards.

A FP Markets recebeu o prêmio "Best Forex Trading Experience in the EU" (Melhor Experiência de Negociação Forex na UE) no Global Forex Awards 2021.

A FP Markets foi premiada como "Best Forex Broker in the EU" (Melhor Corretora Forex da UE) e "Best Forex Partners Programme" (Melhor Programa de Parceiros Forex) no Global Forex Awards 2022.

A FP Markets recebeu o prêmio de "Best Trade Execution" (Melhor Execução de Negociação) no Ultimate Fintech Awards 2022.

Para obter todos os detalhes sobre nossa ampla gama de ofertas, acesse https://www.fpmarkets.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2039153/FP_Markets.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1574261/FP_Markets_Logo.jpg

FONTE FP Markets

SOURCE FP Markets