FP Markets lance le FP Markets Partners Hub. Le meilleur choix pour les courtiers introducteurs et les experts en marketing d'affiliation

Le centre des partenaires de FP Markets est une riche source d'informations pour les partenaires. Il contient du matériel de marketing, des articles d'information approfondis et des conseils pour que les courtiers introducteurs et les affiliés apprennent à maximiser leur potentiel de gain

SYDNEY, 27 avril 2022 /PRNewswire/ -- FP Markets a lancé son Partners Hub destiné aux courtiers introducteurs et aux experts en marketing d'affiliation. Le nouveau et exclusif FP Markets Partners Hub est un avantage supplémentaire pour rejoindre FP Markets en tant que partenaire et constitue une ressource informative et un point de rencontre pour les courtiers introducteurs (IB) et les affiliés. La structure de remises hautement compétitive de FP Markets, basée sur le volume, combinée à de faibles barrières à l'entrée, fait de FP Markets le partenaire idéal pour les courtiers introducteurs et les affiliés de toutes tailles et de tous niveaux d'expérience.