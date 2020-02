FP Markets lance « Traders Hub », une nouvelle source d'information

Craig Allison, Head of Europe, Middle East and Africa chez FP Markets, a commenté : « Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle source d'information sur le trading - FP Markets Traders Hub - qui est une riche mine de contenu nouveau et informatif et d'analyses techniques et fondamentales quotidiennes pour aider les traders de tous les niveaux, des débutants aux plus chevronnés. Traders Hub renforce notre offre en ligne et poursuit notre engagement à fournir à nos traders des conditions de négociation inégalées. Nous sommes maintenant dans notre 15e année chez FP Markets et nous sommes fiers de l'évolution continue de notre offre en ligne ainsi que de notre engagement à investir massivement dans la fourniture de technologies avancées aux traders, qui, selon nous, est inégalée sur le marché. »

FP Markets propose plus de 10 000 instruments financiers comprenant le Forex, les indices, les actions, les matières premières et les cryptomonnaies, ce qui en fait l'une des plus grandes offres du secteur, avec la possibilité de négocier des CFD depuis un seul compte, expliquant pourquoi tant de traders choisissent de négocier avec FP Markets.

Notes à l'intention des rédacteurs

À propos de FP Markets :

FP Markets est un fournisseur mondial de CFD et de Forex réglementé par l'ASIC en Australie, avec plus de 15 ans d'expérience dans le secteur.

La vision de la société a toujours été de proposer à ses clients la destination ultime pour la négociation en associant la meilleure technologie, la meilleure gamme de produits, la meilleure tarification et les meilleurs services client disponibles pour ceux qui souhaitent négocier sur les marchés.

FP Markets offre des spreads toujours plus serrés, à partir de 0,0 pip et un effet de levier allant jusqu'à 500:1

FP Markets est fier de sa profonde compréhension de ce que recherchent les traders. Nos clients peuvent négocier partout depuis leurs appareils mobiles sur plusieurs puissantes plateformes en ligne, dont MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader et IRESS.

Avec des liquidités de premier plan et une tarification ECN leader sur le marché ainsi qu'une vitesse d'exécution ultra-rapide, les clients savent qu'ils peuvent faire confiance aux services de leur courtier préféré.

Le service multilingue exceptionnel de la société disponible 24 h/24 et 5j /7 a été reconnu par Investment Trends comme ayant les clients les plus satisfaits de l'industrie, lui attribuant la récompense « Prix de la plus grande satisfaction globale de la clientèle », pendant cinq années consécutives.

FP Markets a reçu les désignations de « Meilleur rapport qualité-prix pour un courtier de Forex » par Global Forex Awards 2019 et de « Fournisseur des solutions les plus intelligentes d'Australie dans le domaine de la négociation du Forex ».

