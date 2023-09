FP Markets logra un triplete por segunda vez consecutiva en los Global Forex Awards 2023 como "Best Value Broker - Global", "Best Broker - Europe" y "Best Partners Programme - Asia"

SÍDNEY, 21 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- FP Markets, principal bróker de Forex y CFD, continuó elevando el nivel en el prestigioso evento Global Forex Awards 2023 en Limasol, donde recibió varios premios. Coronado como "Best Value Broker - Global" por quinto año consecutivo, así como "Best Broker - Europe" y "Best Partners Programme - Asia" por segunda vez consecutiva, estos galardones representan otro hito importante para la empresa y siguen a una serie de destacados premios recientes de la industria. A principios de este año, FP Markets recibió el premio al "Best CFD Broker in Africa" en los FAME Awards 2023, seguido de los premios "Best Trade Execution" y "Most Transparent Broker" en los Ultimate Fintech Awards APAC 2023 en junio.

La ceremonia de entrega de los Global Forex Awards, que celebra su sexta edición, se llevó a cabo en el Siaro Loft en Limassol, Chipre y contó con una participación muy competitiva de los principales corredores de la industria. La gran participación fue testimonio del éxito y la popularidad del evento. Entre varias categorías de premios aclamadas, los ganadores fueron nominados por su ejecución comercial, enfoque transparente, servicio al cliente de clase mundial y programas de asociación.

Craig Allison, director ejecutivo de FP Markets, comentó: "FP Markets está feliz de haber ganado tres premios. Ganar los premios Best Value Broker - Global, Best Broker - Europe y Best Partners Programme - Asia demuestra el alcance mundial de la empresa y el compromiso y la dedicación del equipo de FP Markets para ofrecer la mejor experiencia de negociación posible. Desde operadores a corto plazo e inversionistas a largo plazo hasta Introducing Brokers (IBs), afiliados y MAMs, y socios regionales, servimos a una gran base de usuarios a nivel mundial y ofrecemos una amplia selección de mercados para operar que se adaptan a todos los estilos de negociación. Nuestra sólida marca y nuestras competitivas condiciones comerciales nos han convertido en una excelente opción para operadores e inversionistas de todo el mundo; estamos orgullosos y agradecidos por el reconocimiento internacional que recibimos constantemente".

FP Markets fue fundada en el año 2005 y es una marca multirregulada que brinda a sus clientes más de 10.000 instrumentos negociables de las principales clases de activos y ofrece precios agregados en varios mercados de liquidez de primer nivel. Además, FP Markets ofrecediferenciales consistentemente ajustados , ejecución relámpago,atención al cliente multilingüe 24/7 y varios tipos de cuentas que se adaptan a todas las estrategias y estilos de negociación.

Sobre FP Markets:

FP Markets es un corredor de divisas y CFD con múltiples regulaciones con más de 18 años de experiencia en la industria.

La empresa ofrece diferenciales interbancarios de Forex muy competitivos a partir de 0,0 pips.

Los operadores pueden elegir entre las principales plataformas de negociación en línea, incluida la aplicación móvil de FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader e Iress.

El excelente servicio multilingüe de atención al cliente 24/7 de la empresa, ha sido reconocido por Investment Trends con el "The Highest Overall Client Satisfaction Award" durante cinco años consecutivos.

FP Markets ha sido galardonado como el "Best Global Forex Value Broker" (Mejor corredor global de divisas) durante cuatro años consecutivos (2019, 2020, 2021, 2022) en los Global Forex Awards.

FP Markets ganó en las categorías "Best Forex Broker - Europe " (Mejor corredor de divisas en Europa) y "Best Forex Partners Programme - Asia (Mejor programa de asociados de divisas de Asia ) en los Global Forex Awards 2022.

" (Mejor corredor de divisas en Europa) y "Best Forex Partners Programme - (Mejor programa de asociados de divisas de ) en los Global Forex Awards 2022. FP Markets recibió el premio "Best Trade Execution" (Mejor ejecución de operaciones) en los Ultimate Fintech Awards 2022.

FP Markets fue coronado como "Best CFD Broker in Africa " (Mejor corredor de CFD en África) en los FAME Awards 2023.

Visite https://www.fpmarkets.com/ para obtener más información sobre la amplia gama de productos y servicios de FP Markets.

FUENTE FP MARKETS

