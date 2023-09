FP Markets reivindica coroa tripla pela segunda vez consecutiva no Global Forex Awards 2023 de "Melhor Corretora de Valor - Global", "Melhor Corretora — Europa" e "Melhor Programa de Parceiros — Asia"

SYDNEY, 20 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A FP Markets, uma corretora líder em Forex e CFDs, continuou a elevar o padrão no prestigiado evento Global Forex Awards 2023 em Limassol, recebendo múltiplos prêmios. Coroada como a "Melhor Corretora de Valor - Global" pelo quinto ano consecutivo, bem como "Melhor Corretora — Europa" e "Melhor Programa de Parceria - Ásia" pela segunda vez consecutiva, essas conquistas representam um marco mais significativo para a empresa e seguem uma série de prêmios recentes do setor. A FP Markets recebeu o prêmio "Melhor Corretora de CFD da África" no Prêmio FAME de 2023 no início do ano, seguido de prêmios por "Melhor Execução Comercial" e "Corretora Mais Transparente" no Ultimate Fintech Awards APAC 2023 em junho.

FP Markets Team at the Global Forex Awards 2023 FP Markets Claims a Hat-Trick for a Second Time in a Row at the Global Forex Awards 2023

Comemorando seu sexto ano, a cerimônia de Prêmios Globais de Forex foi realizada no Siaro Loft em Limassol, Chipre, e recebeu um calibre altamente competitivo de inscrições das principais corretoras do setor. O grande comparecimento foi uma prova do sucesso e da popularidade do evento. Entre várias categorias de prêmios aclamadas, os vencedores foram indicados por sua execução comercial, abordagem transparente, atendimento ao cliente de classe mundial e programas de parceria.

O CEO da FP Markets Craig Allison comentou: "A FP Markets está muito satisfeita por ter ganho três prêmios. Vencer o Melhor Corretora de Valor - Global", "Melhor Corretora - Europa" e "Melhor Programa de Parceria - Ásia" demonstra o alcance global da empresa e o compromisso e a dedicação da equipe da FP Markets para oferecer a melhor experiência de negociação possível. Desde traders de curto prazo e investidores de longo prazo até Introducing Brokers (IBs), Afiliados, MAMs e Parceiros Regionais, atendemos a uma grande base de usuários global e oferecemos uma ampla seleção de mercados para negociar, adequando-se a todos os estilos de negociação. Nossa marca forte e condições de negociação competitivas nos tornaram uma escolha popular para traders e investidores em todo o mundo; estamos orgulhosos e gratos pelo reconhecimento internacional que recebemos de forma consistente".

Fundada em 2005, a FP Markets é uma Marca Multi-Regulada que oferece aos clientes mais de 10.000 instrumentos negociáveis nas principais classes de ativos e oferece preços agregados em vários provedores de liquidez de alto nível. Além disso, a FP Markets oferece spreads estreitos consistentemente, execução relâmpago,suporte multilíngue incomparável 24 horas por dia, e vários tipos de conta para atender a todas as estratégias e estilos de negociação

Sobre a FP Markets:

A FP Markets é uma corretora Multi-Regulated de Forex e CFDs com mais de 18 anos de experiência no setor.

A empresa oferece spreads Forex interbancários altamente competitivos a partir de 0,0 pips.

Os Traders podem escolher entre as principais plataformas de negociação online, incluindo o aplicativo móvel FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader e Iress.

O excelente serviço de atendimento ao cliente 24 horas e multilíngue da empresa foi reconhecido pela Investment Trends e premiado com o "Prêmio de Maior Satisfação Geral do Cliente" por cinco anos consecutivos.

A FP Markets foi premiada como "Melhor Corretora de Forex em Valor Global" por quatro anos consecutivos (2019, 2020, 2021, 2022) no Global Forex Awards.

A FP Markets recebeu o prêmio "Melhor Corretora de Forex — Europa" e o "Melhor Programa de Parceiros de Forex — Ásia" no Global Forex Awards 2022.

A FP Markets recebeu o prêmio de "Melhor Execução de Negociações" no Ultimate Fintech Awards 2022.

A FP Markets foi coroada a "Melhor Corretora de CFD na África" no FAME Awards 2023.

Para mais informações sobre a gama abrangente de produtos e serviços da FP Markets, visite https://www.fpmarkets.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2216085/FP_MARKETS.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2216084/FP_MARKETS.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1574261/4285326/FP_Markets_Logo.jpg

FONTE FP MARKETS

SOURCE FP MARKETS