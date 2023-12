FP Markets reçoit le prix du Meilleur Outil de Trading Forex 2023 décerné par FXScouts

SYDNEY, 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- FP Markets a une fois de plus été honoré pour ses solutions de trading exceptionnelles, remportant le prix du Meilleur Outil de Trading Forex 2023 décerné par FXScouts. Cette distinction s'ajoute aux nombreux prix déjà remportés par l'entreprise cette année, dont la « Meilleure Exécution de Transaction » et celui du « Courtier le Plus Transparent » lors des Ultimate Fintech Awards APAC 2023. Ces prix prestigieux confirment la position de FP Markets en tant que courtier de premier plan, dévoué à offrir à ses clients une expérience de trading optimale. L'engagement continu de l'entreprise envers l'innovation se manifeste à travers ses outils de trading avancés, offrant une gamme étendue de fonctionnalités pour aider les traders et les investisseurs à naviguer efficacement sur les marchés financiers mondiaux.

Fondée en 2019, FxScouts.com est une organisation renommée qui guide les traders dans la découverte des courtiers Forex les mieux notés. Jouissant d'une réputation mondiale pour son processus d'évaluation rigoureux et impartial, l'entreprise a mené des tests et des examens indépendants auprès de quasiment 200 courtiers, produisant des revues exhaustives de courtiers Forex.

Les clients de FP Markets ont accès à une gamme variée d'outils de trading, parmi lesquels Trading Central et https://www.fpmarkets.com/autochartist/ Autochartist occupent une place de choix. Ces deux outils sont reconnus à l'échelle mondiale et offrent des analyses automatisées. De plus, les traders peuvent tirer parti d'une https://www.fpmarkets.com/tools/traders-toolbox/ boîte à outils complète pour https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/ MT4 et https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/ MT5 , une calculatrice https://www.fpmarkets.com/forex-calculator/ de trading spécialement conçue, ainsi qu'une suite de https://www.fpmarkets.com/platforms/ plateformes de trading comprenant MT4, MT5 et https://www.fpmarkets.com/platforms/ctrader/ cTrader .

Aaron Hill, responsable du contenu et de la formation chez FP Markets, a commenté cette récente distinction, affirmant que « cette récompense met en évidence la priorité accordée aux besoins des traders et des investisseurs chez FP Markets, et l'équipe est fière de voir ses efforts ainsi reconnus. La capacité de choisir parmi une vaste gamme d'outils de trading pour analyser et négocier les marchés financiers avec confiance et efficacité est désormais cruciale pour de nombreux traders et investisseurs. L'époque où il fallait parcourir les graphiques pour repérer les opportunités de trading et effectuer manuellement des calculs tels que la taille de la position, la marge et le swap, est révolue. Grâce FP Markets, vous pouvez utiliser des outils de trading conviviaux pour simplifier votre processus de trading. »

Fondée en 2005, FP Markets est une marque soumise à plusieurs réglementations qui propose à ses clients plus de 10 000 instruments négociables dans les principales classes d'actifs, avec des prix agrégés provenant de plusieurs fournisseurs de liquidités de premier plan. En outre, FP Markets offre des spreads constamment serrés, une exécution rapide, un support client multilingue disponible 24h/24 et 7j/7, et divers types de comptes adaptés à toutes les stratégies et tous les styles de trading.

À propos de FP Markets :

· FP Markets est un courtier multi-réglementé en Forex et CFD avec plus de 18 ans d'expérience dans son secteur.

· La société offre des spreads interbancaires très compétitifs à partir de 0,0 pips.

· Les traders peuvent choisir parmi les plateformes de trading en ligne les plus performantes, y compris l'application mobile de FP Markets, MetaTrader 4 , MetaTrader 5 , WebTrader , cTrader , et Iress .

· Le service client multilingue exceptionnel de la société, disponible 24h/24 et 7j/7, a été reconnu par Investment Trends qui lui a décerné le « Highest Overall Client Satisfaction Award » (en français, le « Prix de la meilleure satisfaction générale des clients ») pendant cinq années consécutives.

· FP Markets a reçu le prix du « Meilleur courtier Forex au monde » pendant cinq années consécutives (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) lors des Global Forex Awards.

· FP Markets a reçu le prix du « Meilleur courtier Forex - Europe » et du « Meilleur programme de partenaires Forex - Asie » lors des Global Forex Awards 2022 et 2023.

· FP Markets a reçu le prix de la « Meilleure Exécution de Transaction » aux Ultimate Fintech Awards 2022.

· FP Markets a été couronné « Meilleur courtier CFD en Afrique » aux FAME Awards 2023.

FP Markets a été récompensé par les prix de la « Meilleure Exécution de Transaction » et du « Courtier le Plus Transparent » aux Ultimate Fintech Awards APAC 2023

