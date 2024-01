FP Markets s'associe à TradingView, un fournisseur de plateforme leader sur le marché

Les clients de FP Markets du monde entier peuvent désormais accéder aux graphiques et analyses avancés de TradingView ainsi qu'à de puissants outils de trading, et interagir avec le plus grand réseau social de traders au monde.

SYDNEY, 21 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Pour répondre aux demandes en constante évolution des traders et des investisseurs, FP Markets, courtier de premier plan pour le Forex et les CFD , a annoncé un nouveau partenariat avec TradingView . Les clients ayant un compte de trading actif chez FP Markets peuvent désormais tirer parti des solutions graphiques de pointe de TradingView.

Du Forex aux actions , en passant par les indices , les matières premières , les obligations et les devises numériques , TradingView est un fournisseur de graphiques de renommée mondiale qui vous permet d'accéder aux marchés financiers à partir d'une seule plateforme et vous ouvre les portes de la plus grande communauté sociale de traders au monde. La combinaison de Trading View avec les spreads toujours serrés de FP Markets, l'exécution rapide du marché, la liquidité de niveau institutionnel et l' équipe de support client multilingue primée, améliorera l'expérience globale de trading pour les clients de FP Markets en les aidant à maximiser leur potentiel de trading.

Craig Allison, PDG de FP Markets, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à TradingView. En tant que courtier de premier plan pour le Forex et les CFDs, nous nous engageons à fournir des outils de trading de qualité supérieure à nos traders. L'intégration de TradingView dans notre gamme existante de plateformes de trading , y compris MT4 , MT5 et cTrader , est un ajout passionnant à notre vaste portefeuille de technologies de trading. Nous croyons qu'il faut offrir aux clients la possibilité de se développer, de croître et de négocier comme ils le souhaitent, en répondant à tous les niveaux d'expérience et à tous les styles de négociation, du scalpeur à court terme qui exécute plusieurs opérations par jour au trader en position à plus long terme ».

Principales caractéristiques de TradingView :

des capacités graphiques inégalées, adaptées aux débutants et aux traders confirmés.

une grande communauté de trading social comptant plus de 50 millions d'utilisateurs.

la possibilité de concevoir vos propres indicateurs et stratégies en utilisant le langage de programmation Pine Script de TradingView.

l'option de validation des idées de trading à l'aide de la fonction de relecture barre par barre de TradingView.

un large choix de données fondamentales.

une couverture de l'actualité mondiale en temps réel.

disponible sur le web, les navigateurs et les appareils mobiles.

Pour démarrer avec TradingView chez FP Markets, les clients peuvent simplement ouvrir un compte de trading en direct et ensuite créer un compte TradingView. Une fois les deux comptes créés, les clients peuvent les relier et commencer à utiliser TradingView pour négocier sur la plateforme FP Markets.

Fondée en 2005, FP Markets est une marque multiréglementée qui propose à ses clients plus de 10 000 instruments négociables dans les principales classes d'actifs et offre des prix agrégés à travers plusieurs fournisseurs de liquidités de premier plan. De plus, FP Markets offre des spreads toujours serrés, une exécution rapide, un support client multilingue inégalé 24h/24 et 7j/7, et différents types de comptes pour s'adapter à toutes les stratégies et tous les styles de trading.

La présence réglementaire du FP Markets Group comprend désormais des sociétés réglementées autorisées par l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) d'Afrique du Sud, la Financial Services Commission (FSC) de l'île Maurice, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), la Capital Markets Authority (CMA) du Kenya et la Securities Commission of the Bahamas (SCB).

À propos de FP Markets :

FP Markets est un courtier multiréglementé en Forex et CFDs avec plus de 18 ans d'expérience dans son secteur.

La société propose des spreads interbancaires très compétitifs à partir de 0,0 pips.

Les traders peuvent choisir parmi les plateformes de trading en ligne les plus puissantes, y compris l' application mobile de FP Markets, MetaTrader 4 , MetaTrader 5 , WebTrader , cTrader , et Iress .

de FP Markets, , , , , et . Le service clientèle multilingue exceptionnel de la société, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a été reconnu par Investment Trends, qui lui a décerné le prix de la plus grande satisfaction globale des clients pendant cinq années consécutives.

FP Markets s'est vu décerner le titre de « Meilleur courtier mondial en valeur sur le marché des changes » pour la cinquième année consécutive (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) lors des Global Forex Awards.

FP Markets a reçu le prix du « Meilleur courtier Forex - Europe » et du « Meilleur programme de partenaires Forex - Asie » lors des Global Forex Awards 2022 et 2023.

FP Markets a reçu le prix « Best Trade Execution » lors des Ultimate Fintech Awards 2022.

FP Markets couronné « Meilleur courtier CFD en Afrique » aux FAME Awards 2023.

FP Markets récompensé par les prix « Best Trade Execution » et « Most Transparent Broker » aux Ultimate Fintech Awards APAC 2023

La présence réglementaire de FP Markets comprend l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) d'Afrique du Sud, la Financial Services Commission (FSC) de l'île Maurice, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), la Securities Commission of the Bahamas (SCB) et la Capital Markets Authority (CMA) du Kenya.

