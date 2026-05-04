-Fractal EMS reduce precios y simplifica la contratación para ayudar a los desarrolladores a avanzar más rápido

Los nuevos precios centrados en el cliente y la contratación rápida facilitan más que nunca el despliegue de la plataforma EMS líder del sector.

AUSTIN, Texas, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Fractal EMS, líder del mercado en sistemas solares, sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) y sistemas de gestión energética (EMS) y SCADA para centros de datos, anunció hoy dos importantes mejoras orientadas al cliente: una reducción significativa de precios en toda su gama de productos y un proceso de contratación simplificado diseñado para agilizar el proceso desde la adjudicación del contrato hasta la autorización para comenzar las obras. En conjunto, estos cambios buscan reducir el coste total y la complejidad de la implementación de proyectos en un momento en que los promotores, los productores independientes de energía y las empresas de servicios públicos compiten por poner en marcha gigavatios de nueva capacidad.

Hardware-agnostic EMS/PPC/SCASA/MPC platform built tough for harsh environments and stringent uptime guarantees

Novedades para los clientes

1) Precios más bajos: Fractal EMS ha reducido sus precios hasta en un 25 %, con descuentos adicionales por volumen para clientes de su cartera. Gracias a una combinación estratégica de optimización de la cadena de suministro e innovaciones en la arquitectura de control, Fractal EMS ha logrado eficiencias que la posicionan como líder en precios del mercado. Estos avances técnicos y operativos permiten a Fractal ofrecer una plataforma premium de alto rendimiento al precio más competitivo del sector, maximizando la rentabilidad de nuestros socios sin comprometer la calidad ni la seguridad.

2) Contratación simplificada: El nuevo contrato tiene menos del 50 % de la extensión original. Trabajando directamente con los equipos legales y de compras del cliente, Fractal ha consolidado su acuerdo, alcance del trabajo y términos de garantía en un único documento claro y conciso. El resultado es evidente: menos tiempo dedicado a revisiones y ciclos de compras, y más tiempo dedicado a la puesta en marcha de megavatios.

"Nuestros clientes nos dijeron dos cosas muy claras: bajar el precio y facilitar las relaciones comerciales. Así que hicimos ambas cosas. Reestructuramos nuestros precios desde cero y reemplazamos los contratos antiguos por uno que el cliente puede leer en una tarde. El objetivo es simple: convertir a Fractal en la opción más sencilla para implementar un sistema de gestión de energía (EMS) de alto rendimiento, fabricado en EE.UU., en un proyecto." - Daniel Crotzer, consejero delegado, Fractal EMS

3) Nuevo alcance flexible "a la carta": Si bien Fractal EMS sigue siendo el único proveedor capaz de ofrecer controles verticales completos y llave en mano, presenta un enfoque flexible a la carta. Los socios ahora pueden seleccionar una oferta central de EMS o personalizar el alcance eligiendo entre: redes, BMS, SCADA, PPC/MPC, ciberseguridad, análisis y monitoreo. Esta modularidad garantiza que Fractal EMS pueda integrarse sin problemas en cualquier configuración de proyecto y ser el mejor socio para fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores de ingeniería, adquisición y construcción (EPC).

4) Alianzas globales: Fractal EMS continúa expandiendo su presencia global, habiendo implementado con éxito más de 15 GW de soluciones de control avanzadas en Europa, Sudamérica, Australia, Canadá y Estados Unidos. Buscamos activamente forjar alianzas duraderas y de alto impacto con empresas de servicios públicos, desarrolladores/productores independientes de energía (IPP), proveedores y empresas de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) que requieran un rendimiento fiable y una integración perfecta. En el centro de cada colaboración se encuentra un profundo compromiso con el éxito del cliente y la fiabilidad a largo plazo, garantizando que los activos energéticos críticos de nuestros socios operen con la máxima disponibilidad y seguridad, independientemente de la geografía o la complejidad de la red.

Estos cambios también refuerzan el enfoque abierto y multi-OEM de Fractal. Dado que los controles de Fractal funcionan con todos los proveedores de baterías y PCS, los clientes pueden adoptar el nuevo marco de precios, contratación y alcance sin modificar el resto de su proyecto, y sin sacrificar la ciberseguridad, el hardware fabricado en EE.UU. y los controles de nivel de inversión que han convertido a Fractal en la opción preferida de los desarrolladores de sistemas a gran escala.

Disponibilidad

El nuevo marco de precios y contratación simplificado entra en vigor de inmediato para todas las nuevas solicitudes y se ofrece a los clientes actuales según cada proyecto. Los clientes actuales y potenciales pueden solicitar la hoja de precios actualizada y la plantilla del contrato marco en fractalems.com o contactando con su representante de cuenta de Fractal.

Acerca de Fractal EMS

Fractal EMS ofrece una plataforma integral y totalmente integrada de gestión de energía y SCADA que combina software avanzado, controladores de hardware, integración de sistemas sin fisuras, ciberseguridad robusta y potentes análisis para proyectos de almacenamiento, energía solar, sistemas híbridos y centros de datos. Con el respaldo de un centro de operaciones remoto disponible 24/7 (NERC-CIP Medium), Fractal EMS ofrece controles llave en mano independientes del hardware para BMS, EMS/PPC, MPC y SCADA, todo unificado en una arquitectura única, flexible y escalable. Fractal EMS confirma que su hardware de control cumple con las designaciones de Entidad Extranjera No Prohibida (Non-PFE/FEOC) y nacionales. Esto garantiza que los proyectos que utilizan Fractal EMS cumplan plenamente con los últimos requisitos federales y los incentivos de contenido nacional. Para obtener más información, visite www.fractalems.com.

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