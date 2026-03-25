Fractus et Verizon règlent leur litige en matière de brevets

BARCELONE, Espagne, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- Fractus, le pionnier de la technologie des antennes et des licences de propriété intellectuelle, a annoncé aujourd'hui qu'il avait conclu un accord avec Verizon, résolvant ainsi le litige de contrefaçon de brevet que Fractus avait engagé en décembre 2024 devant le tribunal de district des États-Unis pour le district est du Texas (affaire n° 2:24-cv-01009).

Dans le domaine de la gestion de flotte et, plus largement, de l'internet des objets (IoT), la différence entre « connecté » et « déconnecté » se résume souvent à un élément essentiel, mais souvent négligé : l'antenne.

Les innovations brevetées de Fractus en matière d'antennes sont à la base de la connectivité IoT moderne, permettant des antennes multibandes compactes et performantes qui contribuent aux déploiements exigeants dans le monde réel - y compris les véhicules connectés dans la gestion de flotte - ainsi qu'à d'autres secteurs verticaux importants tels que la maison intelligente, l'IoT industriel et le suivi des actifs.

Ces dispositifs IoT doivent fonctionner sur plusieurs bandes de fréquences, dans des environnements difficiles et avec des contraintes de taille strictes. L'approche de la conception d'antennes basée sur la géométrie de Fractus a aidé l'industrie IoT à satisfaire à ces exigences, favorisant ainsi l'évolution des produits et services connectés.

« Fractus a beaucoup investi dans la recherche et le développement pour créer des technologies d'antennes qui sont désormais intégrées dans de nombreuses applications de l'IoT », a déclaré Jordi Ilario, PDG de Fractus. « Nous sommes heureux d'avoir trouvé un arrangement avec Verizon. Fractus est déterminé à protéger sa propriété intellectuelle et à garantir des conditions de concurrence équitables aux entreprises qui respectent l'innovation. »

Ruben Bonet, président exécutif de Fractus, a ajouté : « La force de la connectivité dépend de celle des innovations en matière d'antennes qui rendent cette connectivité possible. Les inventions de Fractus ont contribué à accélérer l'évolution des dispositifs sans fil dans l'écosystème IoT. Nous continuerons à défendre notre technologie brevetée et à dialoguer de manière constructive avec les organisations qui reconnaissent la valeur des droits de propriété intellectuelle ».

En décembre 2024, Fractus a intenté une action en contrefaçon de brevet contre Geotab et Verizon dans le district est du Texas (affaires n° 2:24-cv-01008 et 2:24-cv-01009), alléguant l'utilisation non autorisée des innovations brevetées de Fractus en matière d'antennes, développées pour permettre des solutions de connectivité avancées dans le domaine de la gestion de flotte, du suivi des actifs et de la télématique sur le marché secondaire.

À propos de Fractus

Fractus est un pionnier de la première heure dans le développement de la technologie des antennes pour les smartphones, tablettes et autres appareils IoT sans fil et est titulaire d'un portefeuille de brevets de plus de 40 inventions. Parmi les nombreux prix et distinctions décernés à l'entreprise pour son travail innovant, Fractus a été nommée en 2005 Technology Pioneer du Forum économique mondial de Davos, les inventeurs de Fractus ont été finalistes du Prix de l'inventeur européen 2014 et, en avril 2017, la Bourse de Londres leur a décerné le « Prix de l'entreprise européenne inspirante ».

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