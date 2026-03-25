Fractus und Verizon legen Patentstreit bei

BARCELONA, Spanien, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- Fractus, der Pionier im Bereich Antennentechnologie und IP-Lizenzierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Einigung mit Verizon erzielt hat, womit der Patentverletzungsprozess beigelegt ist, den Fractus im Dezember 2024 vor dem U.S. District Court for the Eastern District of Texas angestrengt hatte (Aktenzeichen 2:24-cv-01009).

Im Flottenmanagement und im gesamten Bereich des Internets der Dinge (Internet of Things, IoT) hängt der Unterschied zwischen „vernetzt" und „offline" oft von einer entscheidenden, aber häufig übersehenen Komponente ab: der Antenne.

Die patentierten Antenneninnovationen von Fractus bilden die Grundlage für moderne IoT-Konnektivität und ermöglichen kompakte, leistungsstarke Multiband-Antennen, die anspruchsvolle Einsatzszenarien in der Praxis – darunter vernetzte Fahrzeuge im Flottenmanagement – sowie andere wichtige Anwendungsbereiche wie Smart Home, industrielles IoT und Asset-Tracking unterstützen.

Solche IoT-Geräte müssen über mehrere Frequenzbänder hinweg, unter schwierigen Umgebungsbedingungen und unter strengen Größenvorgaben funktionieren. Der geometriebasierte Ansatz von Fractus beim Antennendesign hat der IoT-Branche dabei geholfen, diese Anforderungen zu erfüllen, und damit die Weiterentwicklung vernetzter Produkte und Dienste unterstützt.

„Fractus hat erheblich in Forschung und Entwicklung investiert, um Antennentechnologien zu entwickeln, die in zahlreiche IoT-Anwendungen integriert werden können", sagte Jordi Ilario, Geschäftsführer von Fractus. „Wir freuen uns, eine Einigung mit Verizon erzielt zu haben. Fractus wird sich auch weiterhin für den Schutz seines geistigen Eigentums einsetzen und dafür sorgen, dass für Unternehmen, die Innovation respektieren, gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen."

Ruben Bonet, geschäftsführender Vorsitzender von Fractus, fügte hinzu: „Die Konnektivität ist nur so stark wie die Antenneninnovationen, die sie ermöglichen. Die Erfindungen von Fractus haben dazu beigetragen, die Entwicklung drahtloser Geräte im gesamten IoT-Ökosystem zu beschleunigen. Wir werden unsere patentierte Technologie weiterhin verteidigen und konstruktiv mit Organisationen zusammenarbeiten, die den Wert von Rechten des geistigen Eigentums anerkennen."

Im Dezember 2024 reichte Fractus im Eastern District of Texas Klagen wegen Patentverletzung gegen Geotab und Verizon ein (Aktenzeichen 2:24-cv-01008 und 2:24-cv-01009) und warf den Unternehmen die unbefugte Nutzung der patentierten Antenneninnovationen von Fractus vor, die entwickelt wurden, um fortschrittliche Konnektivitätslösungen in den Bereichen Flottenmanagement, Bestandsverfolgung und Aftermarket-Telematik zu ermöglichen.

Informationen zu Fractus

Fractus ist ein früher Wegbereiter in der Entwicklung von Antennentechnologie für Smartphones, Tablets und andere drahtlose IoT-Geräte und verfügt über ein Patentportfolio mit mehr als 40 Erfindungen. Unter den zahlreichen Auszeichnungen und Ehrungen, die das Unternehmen für seine innovative Arbeit erhalten hat, wurde Fractus 2005 vom Weltwirtschaftsforum Davos zum Technology Pioneer ernannt. Die Erfinder von Fractus waren Finalisten für den European Inventor Award 2014 und erhielten im April 2017 den „European Inspiring Company Award" der Londoner Börse.

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