Fractus étend son programme de licences de brevets IoT en signant un accord avec ADT et en mettant fin à un litige

BARCELONE, Espagne, 2 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Fractus, leader de la technologie des antennes et des licences de propriété intellectuelle, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de licence de brevet avec ADT, lui-même leader du marché des systèmes d'alarme connectés aux États-Unis. Par le biais de cet accord, Fractus continue d'affirmer son leadership en matière de technologie IP et d'antennes, renforçant ainsi sa position dans le secteur en pleine évolution de l'Internet des objets (IoT).

Fractus a franchi une étape importante en concluant un nouvel accord de licence avec ADT, à la suite d'un procès en contrefaçon de brevet qu'elle a intentée en octobre 2022 à l'encontre d'ADT et de Vivint (affaires 2:22-cv-00412-JRG et 2:22-cv-00413-JRG) au sujet d'une technologie d'antenne interne essentielle pour les systèmes de sécurité et alarmes. Cet accord, qui s'ajoute à celui conclu plus tôt cette année avec Vivint, consolide la position de Fractus en tant que fournisseur de technologie clé sur le marché de l'Internet des objets (IoT). En élargissant sa base de titulaires de licences dans l'écosystème de l'IoT, Fractus réaffirme son engagement à protéger et à monétiser sa propriété intellectuelle.

« Nous sommes fiers d'annoncer cet accord important avec ADT », a déclaré Jordi Ilario, directeur de l'exploitation et vice-président de Fractus. « Le paysage de l'IoT est diversifié et fragmenté, mais nous restons concentrés et résilients dans l'exploitation de notre portefeuille de brevets. Cet accord témoigne de nos efforts continus pour générer des revenus grâce à l'octroi de licences pour l'IoT et pour explorer de nouveaux domaines de développement ».

« Notre succès dans des secteurs tels que l'infrastructure de réseau et les équipementiers de téléphonie mobile souligne la valeur de nos innovations », a avancé Ruben Bonet, PDG de Fractus. « Les progrès que nous avons réalisés cette année nous placent dans une position optimiste pour la croissance future et la poursuite de l'expansion dans le secteur de l'IoT ».

Fractus était représentée par le cabinet d'avocats de premier plan, Susman Godfrey. « Nous sommes heureux de poursuivre notre histoire de plus de dix ans de représentation réussie de Fractus, qui remonte à 2011 avec un verdict de jury en faveur de Fractus contre Samsung », a déclaré Max Tribble, un avocat de Susman Godfrey.

À propos de Fractus

Fractus est une société pionnière dans le développement de la technologie des antennes pour les smartphones, les tablettes et d'autres dispositifs mobiles de l'Internet des objets et détient un portefeuille de droits de propriété intellectuelle de plus de 40 inventions protégées par plus de 120 brevets et demandes de brevets aux États-Unis, en Europe et en Asie. Parmi les nombreux prix et distinctions que l'entreprise a reçus pour son travail innovant, Fractus a été désignée comme une pionnière technologique du Forum économique mondial de Davos en 2005 et comme l'une des meilleures entreprises innovantes de Red Herring en 2006. Elle a également remporté le prix Frost & Sullivan 2004 pour l'innovation technologique et le prix national de la communication 2010 du gouvernement catalan dans la catégorie des télécommunications. Une équipe d'inventeurs de Fractus a été finaliste du Prix de l'inventeur européen de l'OEB en 2014. En novembre 2015, Fractus a été récompensée par l'Academiae Dilecta de l'Académie royale espagnole d'ingénierie et, en avril 2017, elle a reçu le « European Inspiring Company Award » décerné par la Bourse de Londres et de l'Elite Group.

