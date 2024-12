Fractus intente une action en contrefaçon de brevet contre Geotab et Verizon

BARCELONE, Espagne, 16 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Fractus, pionnier de la technologie des antennes basées sur la géométrie, a engagé des poursuites pour violation de brevet contre Geotab et Verizon (2:24-cv-01008 et 2:24-cv-01009) devant le tribunal de première instance des États-Unis du district est du Texas. La requérante affirme que les deux sociétés utilisent illégalement des innovations brevetées en matière d'antennes développées par Fractus pour permettre des solutions de connectivité avancées.

Fractus a révolutionné la technologie des antennes en appliquant les principes de la géométrie et des mathématiques à la conception des antennes. Cette approche révolutionnaire a permis de mettre au point des solutions d'antennes multibandes petites et très performantes qui s'intègrent parfaitement dans les appareils connectés. Ces avancées ont été largement adoptées dans diverses industries, jouant un rôle clé dans l'écosystème de l'internet des objets (IoT).

Ces actions en justice soulignent la détermination de Fractus à lutter contre l'utilisation non autorisée de sa technologie brevetée. « Fractus a beaucoup investi dans la recherche et le développement de technologies d'antennes qui sont désormais intégrées dans de nombreux secteurs verticaux de l'IoT », a déclaré Jordi Ilario, PDG de Fractus. « Nous n'hésiterons pas à agir lorsque nos droits seront bafoués. Lorsque les entreprises refusent de s'engager dans des négociations de bonne foi, nous sommes contraints d'intenter une action en justice. »

Fractus est représentée dans cette affaire par Joe Grinstein, Justin Nelson et Max Tribble de Susman Godfrey L.L.P., un cabinet de premier plan spécialisé dans les litiges à enjeux élevés en matière de propriété intellectuelle. Me Tribble a déclaré : « Nous représentons Fractus depuis environ 15 ans et nous sommes ravis de continuer à l'aider à défendre ses droits de propriété intellectuelle. »

« Les innovations de Fractus ont contribué de manière significative à l'évolution de la connectivité », a déclaré Ruben Bonet, président exécutif de Fractus. « Nous sommes déterminés à protéger nos innovations et à garantir des conditions de concurrence équitables à ceux qui respectent les droits de propriété intellectuelle. » Les innovations de Fractus ont été concédées sous licence à des entreprises technologiques internationales de premier plan, dont Motorola, Samsung, LG, HTC, Asus, ZTE, TCL, CommScope, Vivint et ADT, pour n'en citer que quelques-unes.

À propos de Fractus :

Fractus est un pionnier de la première heure dans le développement de la technologie des antennes pour les smartphones, tablettes et autres appareils IoT sans fil et est titulaire d'un portefeuille de brevets de plus de 40 inventions. Parmi les nombreux prix et distinctions décernés à l'entreprise pour son travail innovant, Fractus a été nommée en 2005 Technology Pioneer du Forum économique mondial de Davos, les inventeurs de Fractus ont été finalistes du Prix de l'inventeur européen 2014 et, en avril 2017, la Bourse de Londres leur a décerné le « Prix de l'entreprise européenne inspirante ».

