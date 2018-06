Franc succès de la 1ère journée internationale de la NASH, ouvrant la voie a une edition 2019 prometteuse

Une deuxième édition aura lieu en juin 2019, capitalisant sur ce succès inaugural qui a no n seulement répondu aux attentes, mais les a largement dé passées, suscitant un vif intérêt dans les sphères médicale, médiatique et politique

L ' enthousiasme unanimement affiché par l es organisations à but non lucratif et l es mécènes ayant rejoint la vaste coalition dès cette année servira de base solide pour préparer la deuxième édition

D'autres organisations ont manifesté leur intérêt avec conviction auprès de The NASH Education Program™, qui évaluera le meilleur moyen de confier le leadership global de cette journée à d'autres organisations à but non lucratif

« Les réactions à la Journée Internationale de la NASH, dans le monde entier, ont largement dépassé nos attentes et nous en sommes profondément reconnaissants » a dit Pascaline Clerc, PhD, porte-parole de The NASH Education Program™ aux États-Unis. « Mais ce premier rassemblement mondial d'experts médicaux, de la recherche, de médecins, de patients et du grand public autour de la stéatohépatite non-alcoolique (NASH) n'est qu'un premier pas dans une dynamique de mobilisation croissante autour d'un événement qui centralise les expertises scientifiques pour s'attaquer à ce fléau mondial. »

The NASH Education Program™, qui a lancé, dirigé et coordonné avec succès l'effort global de cette toute première édition, est fier de sa portée considérable en matière de :

Nombre d'événements de grande qualité organisés dans le monde entier

Couverture médiatique

Engagement sur les réseaux sociaux

Envergure de la coalition internationale rassemblée en quelques mois seulement autour de cet événement

Les premiers chiffres de la toute première Journée Internationale de la NASH montrent :

Plus de 2000 followers sur les plateformes digitales officielles, acquis en quelques semaines seulement, avec plus de 1 200 000 impressions en une seule journée pour les tweets publiés par The NASH Education Program™ ;

Plus de 2 millions d'impressions pour les hashtags officiels #NASHday #MacLiver ;

L'engagement généré par l'événement a été multiplié par 5 grâce à l'immense mobilisation de tiers reprenant les hashtags officiels #NASHday et #MacLiver ;

Succès d'ampleur pour le programme webTV : plus de 6000 vues en deux jours, avec une répartition géographique équilibrée ( Europe , États-Unis, Amérique Latine), nombre qui ne cessera d'augmenter puisque la campagne continue ;

, États-Unis, Amérique Latine), nombre qui ne cessera d'augmenter puisque la campagne continue ; Plus de 50 événements réussis dans plus de 25 villes dans le monde, capitalisant sur la mobilisation de plus de 25 organisations soutenant officiellement l'initiative, dont des associations de patients, des sociétés savantes, et notamment le Liver Forum - Forum for Collaborative Research ;

Forte couverture médiatique dans les médias grand public, incluant télévisions, radios, internet et presse écrite, en dépit d'un calendrier médiatique politique et sportif pourtant particulièrement chargé le même jour : plus de 200 bulletins nationaux dans le monde entier, et bien davantage en comptant les relais locaux ;

Mobilisation spontanée de nombreux acteurs locaux dans plusieurs pays comme l'Inde, le Bangladesh , la Colombie, l'Algérie, Porto -Rico, l'Egypte, la Moldavie, s'engageant massivement ou répliquant le modèle de la Journée Internationale de la NASH en créant leur propres initiatives, permettant ainsi d'amplifier la sensibilisation à la NASH ;

, la Colombie, l'Algérie, -Rico, l'Egypte, la Moldavie, s'engageant massivement ou répliquant le modèle de la Journée Internationale de la NASH en créant leur propres initiatives, permettant ainsi d'amplifier la sensibilisation à la NASH ; Excellents retours d'expérience de la part de tous les médecins, associations de patients, et partenaires participants à cette opération mondiale de sensibilisation, renforçant la motivation de tous pour faire de la deuxième édition un événement plus large rassemblant davantage d'acteurs pour un impact encore plus fort.

Pour revoir le programme webTV diffusé à l'occasion de la 1ère Journée Internationale de la NASH

Les sous-titres peuvent être sélectionnés facilement grâce à l'interface YouTube (en bas à droite de la fenêtre de visionnage). Sept programmes riches en contenus sont disponibles en haute définition :

Accédez aux photos et à une première revue de presse

Pour un premier aperçu des événements organisés à l'occasion de la 1ère Journée Internationale de la NASH, cliquez ici, et pour la couverture médiatique ici.

Remerciements

Des experts présents dans de nombreux pays dans le monde sont impliqués dans la préparation de conférences locales, en collaboration avec The NASH Education Program™. Nous saluons ainsi particulièrement l'engagement:

Des quatre membres du comité scientifique de The NASH Education Program™:

Hépatologie:

Pr. Harrison, (États-Unis)

Pr. Francque, (Belgique)

Diabétologie:

Pr. Cusi, (États-Unis)

Pr. Cariou ( France )

) Organisateurs d'événements locaux: Dr. Manal Abdelmalek , Dr. William Alazawi , Pr. Francesco Angelico , Dr. Rodolphe Anty , Pr. Marco Arrese , Dr. Salvador Augustin , Dr. Stefan Bourgeois , Dr. Fernando Bril , Dr. Rotonya Carr , Pr. Kenneth Cusi , Pr. Laurent Castera , Dr. Yock Young Dan , Pr. Sven Francque , Dr. Adrian Gadano , Pr. Stephen Harrison , Dr. Anita Kholi , Pr. Laura Ladron de Guevara , Pr. Nicolas Lanthier , Pr. Rohit Loomba , Dr. Penelopi Manousou, Pr. Nahum Mendez-Sanchez , Pr. Veronica Miller , Pr. Manuel Romero-Gomez , Dr. Jörn Schattenberg, Dr. Brent Tetri, Dr. Emmanouil Tsochatzis, Dr. Julia Wattacheril , Dr. Allan Wolkoff , Dr. Yusuf Yilmaz , Dr Yanira Cruz , et NHCOA, Montefiore-Albert Einstein College of Medicine.

Réseaux sociaux :

Les hashtags officiels sont #NASHday #MacLiver

Supporters globaux : organisations à but non lucratif et mécènes

Mécène local

HistoIndex ( Singapore )

À propos de la NASH

La stéatohépatite non alcoolique est une maladie métabolique caractérisée par l'accumulation de graisse dans le foie, ainsi que par l'inflammation et la dégénérescence des cellules hépatiques. La maladie est associée à un risque, à long terme, de progression vers une fonction hépatique diminuée, conduisant à une cirrhose non alcoolique, à une insuffisance hépatique et peut-être même à un cancer du foie. La maladie est également associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires qui représentent la principale cause de mortalité chez les patients atteints de la NASH. L'augmentation de la NASH est liée aux épidémies du diabète de type 2 et d'obésité qui se développent à l'échelle mondiale.

À propos de The NASH Education Program™

Créé en 2017, le fonds de dotation The NASH Education Program™ est conçu pour éduquer et mobiliser les communautés médicales, de recherche et de patients afin de lutter contre la crise de santé publique qu'est la NASH. On estime la proportion de la population mondiale atteinte de NAFLD entre 20 et 30%, et qu'entre 5 et12% de la population souffre de sa forme sévère, la NASH, et sont donc à risque d'accident cardiovasculaire, de cirrhose et de cancer du foie.

The NASH Education Program™ est une organisation à but non lucratif qui définit et pilote des initiatives en collaboration avec un comité scientifique indépendant, composé de quatre experts internationaux dans les écosystèmes des maladies hépatiques et métaboliques aux États-Unis et en Europe.

Pour en savoir plus, visitez http://www.the-nash-education-program.com.

Contact

THE NASH EDUCATION PROGRAM™

contact@nash-education-program.com

ou Pascaline Clerc - U.S. Campaign Manager, pascaline.c@nash-education-program.com

RELATIONS PRESSE

Pour l'Europe : Ulysse Communication, Bruno Arabian, barabian@ulysse-communication.com , +33-687884726

Pour les États Unis : SuSiglo Media, Maritza Puello, maritza.puello@gmail.com, +1-917-886-3495

