Overweldigend Succes Eerste Internationale NASH Dag Plaveit Weg voor Veelbelovende Editie 2019

Een tweede editie zal plaatsvinden in juni 2019 , voortbouw end op dit inaugurale succes waarbij de oorspronkelijke doelstellingen niet alleen gehaald maar zelfs overschreden werden en zeer grote belangstelling ontstond i n d e medi sche , media and politi eke a rena ' s

I ndrukwekkend niveau van enth o usiasm e bij non-profit organi s ati e s en weldoeners die zich dit jaar aansl ui ten bij de grote internationale coalitie , daarmee een stevige basis vormend voor de tweede editie

Sterke vraag vanuit andere organisaties ontvangen door The NASH Education Program™, welke zal beoordelen hoe de wereldwijde leidersrol van deze speciale dag het beste kan worden toevertrouwd aan andere non-profit organisaties voor het evenement van volgend jaar

"De internationale reactie op International NASH Day overtrof zelfs onze stoutste verwachtingen - en wij zijn bijzonder dankbaar," aldus dr. Pascaline Clerc, Campagne Manager voor The NASH Education Program™ in de VS. "Maar deze eerste bijeenkomst tussen wereldwijde top-experts op het gebied van niet-alcoholische steatohepatitis (NASH) uit de medische en onderzoekswereld, zorgverleners, patiënten en publiek is nog maar een eerste stap in wat wij beschouwen als een groeiend mondiaal fenomeen dat alle wetenschappelijke kracht ter wereld op een enkele plaats gaat benutten om zo deze sluipmoordenaar volledig aan te vallen en te verslaan."

The NASH Education Program™, dat de wereldwijde inspanning voor deze allereerste editie is begonnen en heeft geleid en georganiseerd, is trots op de omvang die werd bereikt in de volgende zin:

het aantal evenementen van hoge kwaliteit dat werd gehouden over de hele wereld

media-dekking

de betrokkenheid op social netwerken

de schaal van de internationale coalitie die in slechts enkele maanden tijd werd opgebouwd rond dit evenement

Metingen van de eerste resultaten behaald bij de allereerste mondiaal gehouden Internationale NASH Dag global geven het volgende aan:

Ruim 2.000 volgers op de officiële digitale platforms in slechts enkele weken tijd, met meer dan 1.200.000 impressies op slechts 1 dag voor tweets gepubliceerd door The NASH Education Program™

Meer dan 2 miljoen impressies met de officiële hashtags #NASHday #MacLiver

Sociale media-activiteit door dit evenement werd gegenereerd is vervijfvoudigd dankzij de enorme mobilisatie van externe partijen die dezelfde officiële hashtags #NASHday en #MacLiver gebruikten

