Frank And Oak, ein kanadisches Unternehmen für nachhaltige Bekleidung, präsentiert seine neue Kollektion Traced by VeChain in seinem ersten Experience Store in Asien

Am 1. Dezember eröffnete Frank And Oak sein erstes Geschäft in Asien, in Shanghai. Das Geschäft in der Shanghaier Innenstadt im neuen, hochkarätigen Einkaufszentrum Tai Koo Li setzt neue Maßstäbe für die Nachhaltigkeit von Einzelhandelsgeschäften in China und wurde sowohl für die Demontage als auch für die Wiederverwendung konzipiert. Die Eröffnungskollektion zeigt die kultigsten Winterprodukte von Frank And Oak, die mit nachhaltigen Stoffen und Verfahren hergestellt werden. Dazu gehören die einzigartige Yak-Pullover- und -Accessoire-Kollektion, für die Garne und Prozesse verwendet werden , die von VeChain zurückverfolgt wurden . Das Garn stammt von UPW, einem führenden Spinner von Luxusgarnen, und die Yakwolle wird von Shokay bezogen, einer nachhaltigen Textilmarke, die Yakwolle direkt von tibetischen Hirten bezieht. Frank And Oak, Shokay und UPW haben sich verpflichtet, 1 % des Erlöses aus dem Verkauf dieser Kollektion für ein Graslandschutzprogramm in Sichuan zu verwenden. Die Kunden können den QR-Code im Geschäft scannen, um die Geschichten hinter dem Stil zu erfahren .

Zertifiziert als B Corporation, erfüllt Frank And Oak die höchsten Standards für geprüfte soziale und ökologische Leistung, Transparenz und Verantwortlichkeit und ist gesetzlich verpflichtet, die Auswirkungen seiner Entscheidungen auf seine Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, die Gemeinschaft und die Umwelt zu berücksichtigen. Die Integration von Blockchain unterstreicht den Anspruch der Marke an hohe Standards. Mit den unveränderlichen Daten, die auf VeChainThor gespeichert sind, will Frank And Oak Langlebigkeit, Funktionalität und Stil gewährleisten, ohne den Planeten zu gefährden.

Verantwortungsbewusste Modehersteller setzen auf Blockchain

Da sich die Modeindustrie schnell auf Produkte und Lieferketten mit geringeren Auswirkungen auf die Umwelt umstellt, steigt die Nachfrage nach umfassenden und genauen Daten aus der vorgelagerten Lieferkette. Das ist der Grund, warum sich der Yakwolle-Anbieter Shokay für VeChain entschieden hat. Als Rohstofflieferant hat sich Shokay mit UPW zusammengetan, um gemeinsam nachhaltige Garne für Frank And Oak zu liefern, die nach Möglichkeiten suchten, ihre Bemühungen um eine ethische und nachhaltige Produktion ihren Kunden zu vermitteln. Shokay und UPW waren in der Lage, die Blockchain-Technologie von VeChain zu nutzen, um den Marken eine schlüsselfertige, nachhaltige Lösung anzubieten.

Die Nutzung von Blockchain als Grundlage für den Aufbau eines Ökosystems nachhaltiger Hersteller bietet Marken eine einfachere Möglichkeit, nachhaltiger zu werden und ihre Klimaziele zu erreichen. Einerseits kommt das gebrauchsfertige Blockchain-Produkt von VeChain den vorgelagerten Anbietern zugute, indem es auf einfache Weise Lieferkettendaten erfasst und Produktionsnachweise verwaltet. Andererseits können die nachgelagerten Marken durch die Nutzung des Datenvisualisierungsmoduls des VeChain-Produkts, so wie es VeChain für H&M, COS und jetzt Frank And Oak getan hat, ihre Nachhaltigkeitsbemühungen besser direkt an ihre Verbraucher kommunizieren.

Grüne Blockchain beschleunigt nachhaltige Ziele

In den letzten Jahren war VeChain in der Lage, produktiv und agil zu sein, um unsere Technologie so anzupassen, dass sie unserem Planeten besser dient. Die VeChainThor-Blockchain ist eine der nachhaltigsten L1-Smart-Contract-Plattformen auf dem Markt, die eine Brücke zwischen Blockchain-Technologie und echtem grünen Unternehmertum schlägt. Mit dem Proof-of-Author-Konsens ist VeChainThor mit seinen fortschrittlichen technischen Merkmalen, seiner ausgewogenen Governance-Struktur und seinem nachhaltigen Wirtschaftsmodell so konzipiert, dass es sowohl Unternehmensnutzern aller Ebenen dient.

Durch die Einführung unserer Blockchain-gestützten Nachhaltigkeitslösungen bietet VeChain Lieferanten und Verbrauchern vollständig rückverfolgbare Daten auf Chargenebene und begleitende Dienstleistungen von Dritten innerhalb unseres Partnernetzwerks. Mit allen Informationen, die auf der vertrauenswürdigen Datendienstplattform VeChain ToolChain™ zur Verfügung stehen, können Unternehmen und ihre Endverbraucher überprüfen, ob die Umwelt- und Sozialstandards eingehalten werden, und zwar mit den höchsten Standards. Die firmeneigene Blockchain-Technologie von VeChain rationalisiert Daten und Informationen effizient und sicher und mindert das Risiko in jeder Phase.

VeChain Technology wurde 2015 gegründet und ist ein weltweit führendes, unternehmensfreundliches Blockchain-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Blockchain-Technologie mit der realen Welt zu verbinden, indem es Unternehmen mit blockchainfähigen Lösungen versorgt, die auf ihre Geschäftsbedürfnisse zugeschnitten sind.

Es bietet VeChain ToolChain™, eine blockchain-basierte SaaS-Plattform mit geringem Code-Aufwand, die es Unternehmenskunden ermöglicht, schnell digitale Transformationen auf globaler Ebene aufzubauen und voranzutreiben und damit die Entwicklung eines vertrauenswürdigen und verteilten Ökosystems zu ermöglichen.

VeChain Technology ist ein Pionier für reale Blockchain-Anwendungen mit internationalen Büros in China, Singapur, Luxemburg, Japan, Frankreich, Italien und den Vereinigten Staaten. Mit starken unabhängigen Entwicklungsfähigkeiten, kombiniert mit der professionellen Compliance-Anleitung unserer strategischen Partner, PwC und DNV, hat VeChain Partnerschaften mit vielen führenden Unternehmen in verschiedenen Branchen aufgebaut, darunter Walmart China, Bayer China, BMW Group, BYD Auto, PICC, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI Group etc.

