Frank And Oak presenta la nueva colección rastreada por VeChain en Asia

El 1 de diciembre, Frank And Oak abrió su primera tienda en Asia, ubicada en Shanghái. La tienda del centro de Shanghái en el nuevo centro comercial de alto perfil Tai Koo Li establece un nuevo punto de referencia de sostenibilidad para las tiendas minoristas en China, y fue diseñada tanto para su desmontaje como para su reutilización. La colección de apertura destaca los productos de invierno más emblemáticos de Frank And Oak elaborados con tejidos y procesos sostenibles. Estos incluyen su colección única de suéteres y accesorios de yak que utiliza hilos y procesos rastreados por VeChain. El hilo es de UPW, un hilandero líder de hilos de lujo, y la fuente de lana de yak aguas arriba es de Shokay, una marca de textiles sostenibles que obtiene lana de yak directamente de los pastores tibetanos. Frank And Oak, Shokay y UPW han comprometido el 1% de los ingresos de la venta de esta colección a un programa de conservación de pastizales en Sichuan. Los clientes pueden escanear el código QR en la tienda para experimentar las historias detrás del estilo.