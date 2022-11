Frank Robinson, pionnier de l'hélicoptère, nous a quittés

TORRANCE, Californie, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 12 novembre 2022, la société Robinson Helicopter Company a fait un dernier adieu à son fondateur, Frank Robinson. M. Robinson, âgé de 92 ans, est décédé paisiblement dans sa maison de Rolling Hills, en Californie.

Frank Robinson, l'un des noms les plus connus de l'industrie de l'hélicoptère, était un pionnier, un homme qui n'était pas motivé par la gloire ou les honneurs mais par une vision qui a redéfini l'industrie et changé à jamais l'aviation générale.

Frank Robinson 1930-2022

On se souviendra de M. Robinson pour la conception et la fabrication des modèles d'hélicoptères R22, R44 et R66. Connus pour leur simplicité et leur fiabilité, ces hélicoptères populaires ont un profil distinct et sont facilement repérables et souvent visibles dans le monde entier.

La fascination de M. Robinson pour les hélicoptères commence en 1939, à l'âge de neuf ans, lorsqu'il découvre dans le Seattle Post-Intelligencer une photo d'Igor Sikorsky faisant planer son hélicoptère VS-300, une image qui captivera M. Robinson et orientera le travail de sa vie.

Il obtient une licence en génie mécanique à l'université de Washington, puis fréquente l'école d'ingénieurs aéronautiques de l'université d'État de Wichita. Sa carrière débute à la fin des années 50 chez Cessna et se poursuit dans les années 60, où il travaille pour de nombreuses entreprises aérospatiales de premier plan, dont Bell et Hughes. En 1973, à l'âge de 43 ans, ne parvenant à intéresser aucun de ses employeurs à son projet de simple hélicoptère personnel, il démissionne de son poste chez Hughes et fonde la Robinson Helicopter Company dans sa maison de Palos Verdes, en Californie. Six ans plus tard, bravant les critiques et surmontant d'énormes obstacles, Robinson obtient la certification de l'administration fédérale de l'aviation pour son hélicoptère biplace à moteur à piston R22. Cette société d'hélicoptères encore inconnue livre son premier R22 de série en octobre 1979. En 1989, le R22 devient une référence dans l'aviation générale, ouvrant un marché jusque-là inexploité pour la propriété privée d'hélicoptères.

Au début des années 90, conscient du potentiel d'un hélicoptère léger de taille moyenne, M. Robinson conçoit le R44, un appareil à quatre places à moteur à piston. Les commandes pour le R44 s'accumulent rapidement et la société devient un acteur reconnu dans l'industrie aéronautique. En 2010, M. Robinson étend une fois de plus sa gamme avec le R66, un hélicoptère à turbine à cinq places.

La détermination sans faille de M. Robinson lui vaut le respect de ses collègues et de ses concurrents. Affectueusement qualifié de rock star dans certains milieux de l'aviation, il prend sa retraite en 2010 à l'âge de 80 ans.

La liste des récompenses et des honneurs décernés à M. Robinson est longue. Voici les plus remarquables :

2013





Médaille Daniel Guggenheim – AHS International 2011





Prix d'ingénierie aéronautique pour l'ensemble de sa carrière – Living Legends of Aviation 2010





Conférencier Cierve – Royal Aeronautical Society 2011





Intronisé à l'Académie nationale américaine d'ingénierie 2004





Prix Howard Hughes Memorial – So. California Aeronautic Association 2000





Nommé légende du Hall of Fame de Laurels – Aviation Week & Space Technology 1997





Prix Doolittle – Society of Experimental Test Pilots 1992





Prix Laurels – Aviation Week & Space Technology 1991 et 1990





Trophée international Igor I. Sikorsky – American Helicopter Society

Aujourd'hui, la société est dirigée par le fils de Frank, Kurt Robinson, et a livré à ce jour plus de 13 000 hélicoptères dans le monde.

