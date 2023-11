Frasle Mobility alcança R$ 889,1 milhões de receita líquida no terceiro trimestre de 2023

Valor representa alta de 7,9% na comparação com mesmo período do ano passado e reforça resiliência na estratégia da Companhia.

CAXIAS DO SUL, Brasil , 8 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Frasle Mobility alcançou resultados positivos no terceiro trimestre de 2023. A Companhia atingiu R$ 889,1 milhões de receita líquida no período, alta de 7,9% na comparação com o mesmo período de 2022. O EBITDA ajustado foi de R$ 190,2 milhões, alta de 37,9%, enquanto a Margem EBITDA foi de 21,4%, 4,7 pontos percentuais acima do mesmo período do ano anterior.

Para o presidente e CEO da Frasle Mobility, Sérgio L. Carvalho, o desempenho reforça a resiliência da estratégia da Companhia. "Essa trajetória de resultados trilhada é reflexo de um modelo de negócios resiliente, contracíclico, suportado por um portfólio amplo de produtos e presente em muitas geografias, que se soma com ações que potencializam a eficiência na gestão operacional", salienta.

Entre os destaques dos resultados da companhia, a demanda aquecida na reposição de autopeças do Brasil – segmento que a Companhia ocupa a liderança de mercado – é o fator que mais influencia os bons números.

No acumulado do ano, a Frasle Mobility já registra uma receita líquida consolidada de R$ 2,6 bilhões, crescimento de 14,5% frente ao mesmo período do ano de 2022.

PRINCIPAIS RESULTADOS – 3T23 | 9M23

(Percentuais indicam variações com os respectivos períodos do 3T22 e 9M22 – valores em MM)

Receita líquida consolidada:

3T23: R$ 889,1 (+7,9%) | 9M23: R$ 2647,4 (+14,5%)

Receita líquida no mercado nacional:

3T23: R$ 554,5 (+12,3%) | 9M23: R$ 1601,0 (+15,6%)

Receita líquida no mercado externo:

3T23: R$ 334,5 (+1,3%) | 9M23: R$ 1046,4 (+13,0%)

Faturamento Mercado Externo (Exportações + operações no exterior):

3T23: US$ 68,5 (+8,8%) | 9M23: US$ 209,2 (+16,1%)

Lucro bruto consolidado:

3T23: R$ 319,3 (+23,1%) | 9M23: R$ 936,0 (+36,8%)

Lucro Operacional:

3T23: R$ 157,9 (+45,5%) | 9M23: R$ 461,1 (+62,8%)

EBITDA:

3T23: R$ 190,2 (+37,9%) | 9M23: R$ 554,1 (+50,2%)

Lucro líquido consolidado:

3T23: R$ 106,1 (+44,7%) | 9M23: R$ 294,8 (+75,5%)

EBITDA Ajustado:

3T23: R$ 190,2 (+37,9%) | 9M23: R$ 566,7 (+53,6%)

ROIC

3T23: 17,1% (+5,2 p.p.) | 9M23: 17,1% (+5,2 p.p.)

