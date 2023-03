Fraud Protection da Group-IB é a solução antifraude mais completa do mercado - Frost & Sullivan

SINGAPURA, 24 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Group-IB, líder global em segurança cibernética, sediada em Singapura, tem o orgulho de anunciar que sua plataforma Fraud Protection foi reconhecida como a solução antifraude mais completa atualmente disponível no mercado pela Frost & Sullivan, uma empresa internacional de pesquisa e consultoria. Entre nove fornecedores e produtos pesquisados pela Frost & Sullivan em seu Global Fraud Detection & Prevention (FDP) Market Study, a Fraud Protection da Group-IB se diferenciou de outras ofertas por ser a única solução antifraude a conter todas as sete funcionalidades principais listadas pela Frost & Sullivan, incluindo detecção de robôs, biometria comportamental, IA explicável e segurança de API.

A Fraud Protection da Group-IB é uma solução que combina impressão digital de dispositivos, inteligência de fraudes e análise comportamental. Ela já protege mais de 500 milhões de usuários de aplicativos on-line e móveis para serviços bancários e fintech, marketplaces de comércio eletrônico e sites de apostas em todo o mundo contra ameaças digitais avançadas, malware, fraude de pagamentos, ataques de engenharia social e bad bots. A solução atua em tempo real e em todos os canais digitais, aproveitando os principais dados de Threat Intelligence contidos na Unified Risk Platform da Group-IB para oferecer aos especialistas da empresa total visibilidade do cenário de fraudes, e eles conseguem aproveitar isso, e sua experiência profissional, para transformar esses dados em estratégias antifraude acionáveis para clientes e parceiros. As tecnologias antifraude patenteadas da Group-IB permitem que a empresa atenue a crescente disseminação de Trojans bancários, incluindo Godfather, e também rastreie grupos de agentes de ameaças com motivação financeira, como OPERA1ER.

"O foco da Group-IB tem sido criar uma solução que seja transparente e ofereça a funcionalidade de monitoramento de sessão mais completa do mercado. Conforme atestado pela Frost & Sullivan, nossa solução Fraud Protection utiliza IA explicável para garantir que não haja caixas pretas para nossos clientes. Os gerentes de risco que utilizam a Fraud Protection da Group-IB têm controle total de suas operações. Eles entendem como nossa solução funciona e tomam suas decisões. A Fraud Protection da Group-IB adapta-se aos modelos de risco de nossos clientes, e não o contrário. Esses fatores estão no centro de nosso sucesso", disse Julien Laurent, gerente de marketing de produto (Fraud Protection) da Group-IB.

Este último prêmio é outro troféu na prateleira da Fraud Protection da Group-IB. Anteriormente, especialistas da Forrester analisaram o desempenho de um banco que fez a transição de uma solução para a Fraud Protection. Este estudo revelou que o banco podia esperar receber um ROI de três anos de 130%, com retorno em menos de seis meses após a implementação.

FONTE Group-IB

