Fraud Protection de Group-IB est nommée la solution antifraude la plus complète sur le marché par Frost & Sullivan

SINGAPOUR, 24 mars 2023 /PRNewswire/ -- Group-IB, un leader mondial de la cybersécurité basé à Singapour, est fier d'annoncer que sa plateforme de protection contre la fraude Fraud Protection a été nommée comme la solution antifraude la plus complète actuellement sur le marché par Frost & Sullivan, une société internationale de recherche et de conseil. Dans l'étude de marché Global Fraud Detection & Prevention (FDP) de Frost & Sullivan, examinant neuf fournisseurs et produits sous l'angle de la détection et la prévention de la fraude dans le monde, la solution Fraud Protection de Groupe-IB s'est distinguée des autres offres en étant la seule solution antifraude qui comporte les sept fonctionnalités clés énumérées par Frost & Sullivan, y compris la détection des robots, la biométrie comportementale, l'intelligence artificielle explicative et la sécurité des API.

Group-IB Fraud Protection est une solution qui combine la prise d'empreintes digitales, les renseignements sur la fraude et l'analyse comportementale. La solution protège déjà, à l'échelle mondiale, plus de 500 millions d'utilisateurs d'applications Web et mobiles destinées aux services bancaires et fintech, aux marchés de commerce électronique et aux sites de jeux d'argent, offrant une protection contre les menaces numériques avancées, les logiciels malveillants, la fraude de paiement, les attaques par ingénierie sociale et les robots malveillants. La solution agit en temps réel sur l'ensemble des canaux numériques, tirant parti des renseignements clés fournis par l'outil Threat Intelligence contenu dans l' Unified Risk Platform de Groupe-IB pour fournir aux experts des organisations une visibilité complète du paysage de la fraude. En combinant cette visibilité avec leur expertise professionnelle, les experts peuvent transformer les renseignements obtenus en stratégies antifraude exploitables destinées aux clients et aux partenaires. Les technologies antifraude brevetées de Group-IB permettent aux organisations de ralentir la propagation croissante des chevaux de Troie bancaires , y compris Godfather , et de suivre les groupes à activités menaçantes motivés financièrement, tels que OPERA1ER .

« Group-IB a mis l'accent sur la création d'une solution transparente qui offre aussi la fonctionnalité de suivi de session la plus complète du marché. Comme l'atteste Frost & Sullivan, notre solution Fraud Protection utilise l'intelligence artificielle explicable pour s'assurer qu'il n'y a pas de boîtes noires pour nos clients. Les responsables du risque qui utilisent Fraud Protection de Groupe-IB contrôlent pleinement leurs opérations, et ils comprennent comment notre solution fonctionne et prend ses décisions. Fraud Protection s'adapte aux modèles de risque de nos clients, et non l'inverse. Ces facteurs sont au cœur de notre succès », a déclaré Julien Laurent, responsable du marketing des produits (Fraud Protection) chez Group-IB.

Cette nouvelle distinction apporte une reconnaissance supplémentaire à la solution Fraud Protection de Groupe IB. Auparavant, les experts de Forrester ont analysé la performance d'une banque ayant remplacé une solution par Fraud Protection. Cette étude a révélé que la banque pourrait s'attendre à recevoir un RCI sur trois ans de 130 %, avec une récupération de l'investissement en moins de six mois après l'implémentation de la solution.

