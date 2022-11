Fraude de anúncios e ameaças à qualidade de mídia são principais desafios da publicidade programática, apontam especialistas

Em pesquisa, IAS revela que mais de 89% dos especialistas em mídia digital endossaram vários benefícios do uso de QPO sobre SPO para minimizar desafios

NEW YORK, 18 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Integral Ad Science (Nasdaq: IAS), líder global em qualidade de mídia digital, divulgou hoje sua pesquisa mais recente, a Constructing Your Quality Path . O relatório revela como os especialistas em mídia usam a otimização do caminho de fornecimento - Supply Path Optimization (SPO) - em suas estratégias de marketing digital e como esperam que a qualidade da mídia afete o futuro do SPO, tornando a otimização do caminho de qualidade - Quality Path Optimization (QPO) - ainda mais relevante para a compra de inventário de alta qualidade com máximo custo-eficiência.

"Os anunciantes estão pressionando por maior transparência em suas compras programáticas e querem garantir que estão obtendo um inventário de qualidade com seus investimentos em publicidade", disse Yannis Dosios, Chief Commercial Officer na IAS. "A ampliação do acesso à programática fez com que o mesmo inventário de anúncios fosse oferecido por vários caminhos, resultando em maior complexidade para os anunciantes e é aqui que entra o Quality Path Optimization (QPO)."

A publicidade programática está crescendo exponencialmente, mas a experiência de compra está ficando mais complexa. A pesquisa da IAS descobriu que os especialistas do setor citam as ameaças à qualidade da mídia como o principal desafio na publicidade programática, com maior risco de brand safety, fraude de anúncios e falta de transparência no topo da lista. Com os profissionais de mídia lutando contra a pressão para maximizar seus gastos e impacto com publicidade, tornou-se fundamental colocar o SPO e a qualidade da mídia na vanguarda das estratégias de publicidade digital.

A IAS pesquisou especialistas em mídia digital de marcas, agências de mídia e agências criativas e revelou as seguintes conclusões:

Especialistas em mídia entendem a importância de introduzir qualidade de mídia em estratégias de otimização (optimization path)

93% dos especialistas em mídia acreditam que gastos de qualidade por plataforma do lado da oferta (SSP) são importantes para avaliar o desempenho do caminho de oferta

91% dos especialistas em mídia acreditam que o CPM é importante para avaliar o desempenho do caminho de fornecimento

53% dos especialistas em mídia acham importante saber quanto gasto com anúncios é dedicado a mídia de baixa qualidade

A visibilidade da qualidade e do custo da mídia facilita a compreensão do desempenho do SSP e das decisões de otimização (optimization path)

69% dos especialistas em mídia consideram gastos de qualidade ao tomar decisões de otimização

53% dos especialistas em mídia acham que adicionar qualidade de mídia às métricas de custo conta uma história mais compreensível

A adição de métricas de qualidade aumentou a confiança dos especialistas em mídia nas decisões de otimização de caminho em 12 pontos percentuais

Os parceiros do setor podem ajudar a aumentar a adoção do SPO por meio de dados centralizados, educação e automação de insights

53% dos especialistas em mídia se beneficiariam de plataformas de terceiros centralizando o compartilhamento de dados DSP

52% dos especialistas em mídia se beneficiariam de mais orientações sobre como interpretar as métricas de desempenho

49% dos especialistas em mídia se beneficiariam de mais automação para usar insights por meio de segmentos/otimização pré-lance

Sobre a Integral Ad Science

A Integral Ad Science (IAS) é líder global em qualidade de mídia digital. A IAS faz com que cada impressão conte, garantindo que os anúncios sejam visualizados por pessoas reais, em ambientes seguros e adequados, ativando a segmentação contextual e impulsionando a otimização do caminho de fornecimento. Nossa missão é ser a referência global de confiança e transparência na qualidade de mídia digital para as principais marcas, editores e plataformas do mundo. Fazemos isso por meio de tecnologias orientadas por dados com sinais e insights acionáveis em tempo real. Fundada em 2009, a IAS trabalha com milhares dos principais anunciantes e editores premium em todo o mundo. Para mais informações visite integralads.com .

