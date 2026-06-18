FRAUDE en la ATENCIÓN DE HOSPICIO: "El fraude al Medicare del mes de junio"

ALBANY, Nueva York, 18 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Consejo de Acción para Personas Mayores del Estado de Nueva York (New York StateWide Senior Action Council (StateWide)), una organización sin fines de lucro con 54 años de antigüedad que se dedica a atender las necesidades y el bienestar de más de 3.6 millones de personas mayores de nuestro estado, anunció hoy el fraude a Medicare del mes de junio: fraude a Medicare para cuidados paliativos.

El Fraude del Mes según StateWide es un componente de la Patrulla de Medicare para Personas Mayores (SMP, por sus siglas en inglés), el recurso definitivo para que adultos mayores y cuidadores del estado de Nueva York detecten, prevengan y denuncien fraudes, errores y abusos en la atención médica. StateWide es el concesionario/administrador de Nueva York para este Programa Federal.

María Álvarez, directora ejecutiva de StateWide, explica: "El hospicio es un programa de atención y apoyo para personas con enfermedades terminales. El programa se centra en la comodidad y la calidad de vida en lugar de curar enfermedades. Los ejemplos de atención incluyen servicios médicos, atención de relevo, medicamentos y equipo médico duradero para el manejo del dolor ".

Y agregó: "Los estafadores se dirigen a las personas que residen en un centro o a los asistentes a las Ferias de Salud para inscribirlos en servicios que no necesitan. El hospicio es solo una conversación entre usted y su médico de confianza ".

Cómo funciona la estafa:

Los estafadores se dirigen a los adultos mayores con ofertas de:

Servicios gratuitos de cocina o limpieza.

Ayuda o equipo en el hogar.

Visitas médicas domiciliarias falsas.

Pero detrás de las ofertas, están inscribiendo a personas mayores en cuidados paliativos sin su conocimiento y cobrando a Medicare por servicios que no necesitan o no reciben.

Cómo las personas mayores pueden protegerse contra estas estafas:

Solo un médico puede certificar a un paciente para recibir cuidados paliativos. (con una esperanza de vida de seis meses o menos)

Medicare nunca cubre servicios gratuitos como el servicio de limpieza.

Nunca acepte regalos a cambio de servicios.

Siempre revise el Aviso resumido de Medicare (MSN) o la Explicación de beneficios (EOB) para verificar si hay cargos no recibidos o aprobados.

"Si las personas mayores han sido contactadas por un estafador o sospechan de un fraude de Medicare, ¡deben informarlo a la patrulla Medicare para personas mayores (SMP) del estado de Nueva York! ¡Llame a nuestra línea de ayuda! Comuníquese con la patrulla Medicare para personas mayores (SMP) del estado de Nueva York, al 800-333-4374 o visite www.nysenior.org. Contamos con asesores capacitados que ayudan a los beneficiarios de Medicare en la lucha contra el fraude de Medicare ", concluyó Álvarez.

StateWide también proporciona información y presentaciones educativas, asistencia con respecto a cualquier pregunta de Medicare, comparaciones de planes, apelaciones, problemas de facturación y derechos de los pacientes a todas las personas mayores en todo el estado de Nueva York.

Se calcula que el fraude a Medicare cuesta a los contribuyentes más de $60,000 millones al año en todo el país. Para ayudar a combatir esta industria ilícita, en 2022, StateWide anunció su programa Fraude del Mes con el propósito de dar a conocer estas estafas que afectan a las personas mayores del estado.

FUENTE New York StateWide Senior Action Council, Inc.