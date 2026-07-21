Fraude a la telesalud: "El fraude al Medicare del mes de julio"

ALBANY, Nueva York, 21 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Consejo de Acción para Personas Mayores del Estado de Nueva York (New York StateWide Senior Action Council (StateWide)), una organización sin fines de lucro con 54 años de antigüedad dedicada a atender las necesidades y el bienestar de los más de 3.6 millones de personas mayores de nuestro estado, anunció hoy el fraude a Medicare del mes de julio: fraude a la telesalud

El Fraude del Mes según StateWide es un componente de la Patrulla de Medicare para Personas Mayores (SMP, por sus siglas en inglés), el recurso definitivo para que adultos mayores y cuidadores del estado de Nueva York detecten, prevengan y denuncien fraudes, errores y abusos en la atención médica. StateWide es el concesionario/administrador de Nueva York para este Programa Federal.

María Álvarez, directora ejecutiva de StateWide, explica: "La telesalud le permite recibir atención médica por teléfono o video en lugar de una visita en persona. Es un beneficio valioso de Medicare cuando es médicamente necesario y aprobado por su proveedor ".

Señales de fraude de telesalud:

Las personas mayores reciben equipos de monitoreo remoto nunca solicitados.

Un proveedor ofrece telemedicina mensual "gratuita" que no se solicita ni se necesita.

Las reclamaciones de Medicare para la Gestión de la Atención Crónica (CCM) se enumeran como servicios de telesalud. Medicare se factura mensualmente por servicios no reconocidos o que no eran médicamente necesarios



Cómo las personas mayores pueden protegerse contra estas estafas:

Utilice únicamente la telesalud recomendada por su médico.

Lea atentamente el Aviso resumido de Medicare (MSN) y la Explicación de beneficios (EOB) para detectar signos de fraude.

Nunca comparta sus números de Medicare u otra información personal con personas que llaman inesperadamente.

Informe los servicios nunca recibidos a la patrulla Medicare para personas mayores (SMP) del estado de Nueva York.

"Recuerde, si alguien ofrece servicios de telesalud o equipos médicos 'gratuitos' a cambio de su número de Medicare, es una señal de alerta para el fraude. ¡Debe informarse a la patrulla Medicare para personas mayores (SMP) del estado de Nueva York!

- ¡Llame a nuestra línea de ayuda! Comuníquese con la patrulla Medicare para personas mayores (SMP) del estado de Nueva York, al 800-333-4374 o visite www.nysenior.org. Contamos con asesores capacitados que ayudan a los beneficiarios de Medicare en la lucha contra el fraude de Medicare ", concluyó Álvarez.

StateWide también proporciona información y presentaciones educativas, asistencia con respecto a cualquier pregunta de Medicare, comparaciones de planes, apelaciones, problemas de facturación y derechos de los pacientes a todas las personas mayores en todo el estado de Nueva York.

Se calcula que el fraude a Medicare cuesta a los contribuyentes más de $60,000 millones al año en todo el país. Para ayudar a combatir esta industria ilícita, StateWide anunció su programa Fraude del mes en 2022 para resaltar estas estafas que se cometen contra las personas mayores del estado.

FUENTE New York StateWide Senior Action Council, Inc.