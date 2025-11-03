Freddy's Honors Veterans with Free Combo Meal Cards

WICHITA, Kan., Nov. 3, 2025 /PRNewswire/ -- Freddy's Frozen Custard & Steakburgers® will honor our nation's Veterans and active military personnel on Veterans Day, Tuesday, November 11, 2025, with a free Freddy's combo meal card that is suitable for any combo meal. No purchase is necessary to receive this special offer. Cards may be redeemed through December 31, 2025. For more information, visit https://www.freddys.com/veterans-day.

Freddy's free combo meal card to be distributed to veterans and active military personnel who visit on Veterans Day, Tuesday, Nov. 11, 2025.
