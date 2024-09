Freepoint Eco-Systems renforce ses activités de recyclage dans le nord-ouest de l'Europe avec un nouveau bureau en Allemagne

STAMFORD, Conn. et LONDRES et DÜSSELDORF, Allemagne, 9 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Freepoint Eco-Systems International Ltd. (Freepoint Eco-Systems) a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un bureau à Düsseldorf, en Allemagne, dans le cadre des efforts déployés par l'entreprise pour développer ses activités de recyclage avancé dans le nord-ouest de l'Europe. Ouvert le 1er septembre, le bureau de Düsseldorf renforcera la présence de Freepoint Eco-Systems en Allemagne, le plus grand marché du recyclage des plastiques en Europe, et consolidera le soutien de Freepoint Eco-Systems à ses clients et partenaires dans la région.

L'établissement du bureau de Freepoint Eco-Systems à Düsseldorf fait suite à l'entrée de l'entreprise sur le marché européen, notamment à l'annonce récente d'un accord de concession à long terme avec le port de la mer du Nord pour commencer le développement de l'installation de recyclage avancée européenne phare de Freepoint à Gand, en Belgique, où l'installation prévoit de détourner de l'incinération 80 000 tonnes métriques de déchets plastiques par an et de les recycler pour les réutiliser dans de nouveaux produits et emballages en plastique. Freepoint Eco-Systems a également entamé une coopération avec Renewi pour développer une infrastructure de tri et de traitement des déchets plastiques afin de soutenir les opérations à grande échelle de l'installation de recyclage belge. L'ouverture du nouveau bureau de Freepoint Eco-Systems à Düsseldorf marque une nouvelle étape importante dans la croissance de l'entreprise en tant que leader de l'économie circulaire pour les plastiques en Europe et dans le monde.

« L'ouverture d'un bureau en Allemagne est une étape essentielle de notre stratégie de croissance internationale », a déclaré Oscar M. Gutiérrez, président de Freepoint Eco-Systems International. « Ce mouvement stratégique souligne notre engagement à construire une plateforme européenne et à mieux servir nos clients dans la région. »

« L'Allemagne est le marché du recyclage des plastiques le plus important et le plus avancé d'Europe, et c'est un lieu logique pour l'établissement de notre bureau », a déclaré Jacco de Haas, directeur commercial, Recyclage Europe chez Freepoint Eco-Systems International. « L'ouverture d'un centre organisationnel pour Freepoint Eco-Systems à Düsseldorf nous aidera à faciliter les activités de commerce des déchets plastiques, à établir et à maintenir des partenariats importants dans la région du Nord-Ouest, et à obtenir des matières premières pour nos installations de recyclage avancées dans toute l'Europe. »

Le nouveau bureau de Freepoint Eco-Systems à Düsseldorf viendra compléter les bureaux européens de la société mère Freepoint Commodities à Londres, Zug et Genève. Les activités du bureau de Freepoint Eco-Systems à Düsseldorf soutiendront uniquement les activités commerciales de l'entreprise liées au recyclage avancé, en se concentrant principalement sur l'approvisionnement en déchets plastiques pour les installations de recyclage avancé de Freepoint Eco-System en Europe.

