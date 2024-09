Freepoint Eco-Systems stärkt Recyclingaktivitäten in Nordwesteuropa mit neuem Büro in Deutschland

STAMFORD, Conn. und LONDON und DÜSSELDORF, Deutschland, 9. Sept., 2024 /PRNewswire/ -- Freepoint Eco-Systems International Ltd. (Freepoint Eco-Systems) gab heute die Eröffnung einer Niederlassung in Düsseldorf bekannt, die Teil der Bemühungen des Unternehmens ist, seine fortschrittlichen Recyclingaktivitäten in Nordwesteuropa auszubauen. Das am 1. September eröffnete Büro in Düsseldorf wird die Präsenz von Freepoint Eco-Systems in Deutschland, dem größten Markt für Kunststoffrecycling in Europa, weiter ausbauen und die Betreuung von Kunden und Partnern in der Region stärken.

Die Gründung der Freepoint Eco-Systems-Niederlassung in Düsseldorf folgt auf den Eintritt des Unternehmens in den europäischen Markt, einschließlich der kürzlichen Ankündigung eines langfristigen Konzessionsvertrags mit dem Nordseehafen , um mit der Entwicklung von Freepoints Vorzeigeanlage für fortschrittliches Recycling in Gent, Belgien, zu beginnen. Die Anlage soll jährlich 80.000 Tonnen Kunststoffabfälle vor der Verbrennung bewahren und für die Wiederverwendung in neuen Kunststoffprodukten und -verpackungen recyceln. Freepoint Eco-Systems hat außerdem eine beabsichtigte Zusammenarbeit mit Renewi initiiert, um eine Infrastruktur für die Sortierung und Behandlung von Kunststoffabfällen zu entwickeln, die den groß angelegten Betrieb der belgischen Recyclinganlage unterstützt. Die Eröffnung der neuen Niederlassung von Freepoint Eco-Systems in Düsseldorf ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Wachstumspfad des Unternehmens als führendes Unternehmen der Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe in Europa und weltweit.

„Die Gründung eines Büros in Deutschland ist ein wichtiger Schritt in unserer internationalen Wachstumsstrategie", sagte Oscar M. Gutiérrez, Präsident von Freepoint Eco-Systems International. „Dieser strategische Schritt unterstreicht unser Engagement für den Aufbau einer europäischen Plattform und für eine bessere Betreuung unserer Kunden in der Region."

„Deutschland ist der größte und fortschrittlichste Markt für Kunststoffrecycling in Europa und ein logischer Ort für die Eröffnung unseres Büros", sagte Jacco de Haas, Chief Commercial Officer, Recycling Europe bei Freepoint Eco-Systems International. „Die Eröffnung einer organisatorischen Drehscheibe für Freepoint Eco-Systems in Düsseldorf wird uns helfen, den Handel mit Kunststoffabfällen zu erleichtern, wichtige Partnerschaften in der Nordwest-Region aufzubauen und zu pflegen und Rohstoffe für unsere modernen Recyclinganlagen in ganz Europa zu sichern."

Das neue Düsseldorfer Büro von Freepoint Eco-Systems ergänzt die bestehenden europäischen Büros der Muttergesellschaft Freepoint Commodities in London, Zug und Genf. Das Büro von Freepoint Eco-Systems in Düsseldorf wird ausschließlich die Geschäftsaktivitäten des Unternehmens im Bereich des fortgeschrittenen Recyclings unterstützen und sich in erster Linie auf die Beschaffung von Rohstoffen aus Kunststoffabfällen für die fortgeschrittenen Recyclinganlagen von Freepoint Eco-Systems in Europa konzentrieren.

