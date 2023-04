FreeWire annonce l'expansion de ses activités internationales et l'ouverture de son siège européen

FreeWire installe les premières bornes Boost Chargers™ ultrarapides en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne, recrute une équipe de vente européenne et annonce l'ouverture d'un siège européen intégrant un centre de vente et de démonstration

NEWARK, Californie, 6 avril 2023 /PRNewswire/ -- FreeWire Technologies, le principal fournisseur de bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) à batterie intégrée et de solutions de gestion de l'énergie, a annoncé aujourd'hui la poursuite de son expansion internationale avec l'inauguration officielle du siège européen de FreeWire le 19 avril 2023. Ce site intègre un centre de vente et de démonstration et servira de plaque tournante pour les opérations européennes de la société.

Le siège européen de FreeWire sera situé à Banbury, dans l'Oxfordshire, au Royaume-Uni, et accueillera l'équipe européenne, qui continuera à s'agrandir tout au long de l'année 2023. Les bureaux offrent suffisamment d'espace pour que nos opérations européennes s'adaptent à la demande. FreeWire prévoit d'abord de cibler le Royaume-Uni, l'Irlande, le Benelux, l'Espagne et l'Italie en 2023, avant de s'étendre à d'autres marchés.

« Notre expansion en Europe est une étape importante qui fait suite à une année de forte croissance pour FreeWire. Nous avons augmenté nos effectifs de 70 % et déployé des bornes Boost Chargers dans cinq nouveaux pays au cours des 12 derniers mois », a déclaré James Jean-Louis, responsable des ventes Europe chez FreeWire. « FreeWire est bien placée pour pénétrer le marché européen en pleine expansion. Cela représente une opportunité majeure d'offrir une infrastructure fiable, flexible et rentable qui peut être déployée rapidement pour soutenir l'augmentation rapide de la demande en matière de charge ultrarapide des VE en Europe. »

FreeWire a déjà déployé des bornes Boost Chargers en Europe en partenariat avec bp. Mi-février, FreeWire a entamé son partenariat avec Bauwelinck, un concessionnaire automobile régional. La première borne de recharge ultrarapide à batterie intégrée née de ce partenariat a été installée chez un concessionnaire d'Anvers et sera mise à la disposition du public dans les semaines à venir.

Johan Bauwelinck, PDG de Bauwelinck, a affirmé : « L'installation de la borne Boost Charger elle-même a été étonnamment simple et rapide. Outre le délai de livraison beaucoup plus court, la faible consommation d'énergie continue, en particulier, a été appréciée par la compagnie d'électricité locale. »

FreeWire a également entamé un partenariat avec AVIA aux Pays-Bas au début du mois. Le premier déploiement sera installé à la station-service AVIA Marees à Wieringerwerf. En plus de ses collaborations avec AVIA et Bauwelinck, FreeWire travaille également aux côtés d'Otamar, un exploitant régional de stations-service en Espagne. La première installation a été récemment déployée en Galice. La borne de recharge est située dans une station-service publique à Vigo, le long d'une grande autoroute reliant l'Espagne au Portugal.

« Nous sommes ravis de cette nouvelle alliance commerciale avec FreeWire, qui permet de déployer pour la première fois en Espagne, qui plus est, à un emplacement stratégique à la frontière avec le Portugal, un service de recharge ultrarapide unique que nous n'avons jamais vu auparavant », explique Angel Maria Otamendi Busto, PDG d'Otamar. « Le service est polyvalent et hautement évolutif, ce qui favorise nos possibilités d'expansion. »

Deux nouvelles recrues ont récemment rejoint l'équipe de vente européenne de FreeWire dirigée par James Jean-Louis en sa qualité de responsable des ventes Europe : Olga Wieczerzycka, qui occupe le poste de directrice régionale des ventes pour l'Espagne et l'Italie (elle a notamment acquis son expérience chez WallBox et EO Charging) et Martin Walters, nouveau responsable du développement commercial pour le Royaume-Uni et l'Irlande, qui apporte l'expérience acquise chez Tata Motors.

Pour en savoir plus sur FreeWire, consultez le site Web officiel ici .

À propos de FreeWire Technologies

FreeWire Technologies a été fondée en 2014 et est un leader de l'industrie de la recharge ultrarapide des VE et des solutions de gestion de l'énergie, qui résout les contraintes liées à l'infrastructure réseau et soutient la transition mondiale vers les véhicules électriques. Le réseau de bornes Boost Chargers™ à batterie intégrée de FreeWire transforme la façon dont l'énergie est distribuée et comble le fossé entre l'infrastructure existante et la technologie future. Les produits FreeWire sont utilisés par des entreprises figurant au classement Fortune 100, des clients professionnels et du service public, des flottes, des sites de vente au détail et des stations-service à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. Pour plus d'informations, consultez le site https://freewiretech.com .

