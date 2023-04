FreeWire gibt internationale Geschäftsausweitung bekannt und eröffnet europäische Zentrale

FreeWire installiert die ersten ultraschnellen Boost Chargers™ in Belgien, den Niederlanden und Spanien, stellt europäische Vertriebsmitarbeiter ein und gibt die Eröffnung eines europäischen Hauptsitzes einschließlich eines Verkaufs- und Demonstrationszentrums bekannt

NEWARK, Kalifornien, 6. April 2023 /PRNewswire/ -- FreeWire Technologies, der führende Lösungsanbieter für batterieintergierte Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) und Energiemanagement, gab heute die fortgesetzte internationale Expansion des Unternehmens mit der offiziellen Durchtrennung des Bandes der europäischen Unternehmenszentrale von FreeWire bekannt, die am 19. April 2023 stattfinden wird. Dieser Standort umfasst ein Verkaufs- und Demonstrationszentrum und wird als Drehscheibe für die europäischen Aktivitäten des Unternehmens dienen.

Der europäische Hauptsitz von FreeWire wird sich in Banbury, Oxfordshire, Großbritannien, befinden und das europäische Team beherbergen, das im Laufe des Jahres 2023 weiter wachsen wird. Die Bürofläche bietet ausreichend Platz, damit unsere europäischen Betriebe mit der Nachfrage skalieren können. FreeWire plant, das Vereinigte Königreich (UK), Irland und die Benelux-Region sowie Spanien und Italien im Jahr 2023 ins Visier zu nehmen, bevor es auf andere Märkte expandiert.

„Unsere Expansion in Europa ist ein Meilenstein, den FreeWire nach einem Jahr großen Wachstums erreicht hat. Wir haben unsere Mitarbeiterzahl um 70 % erhöht und allein in den letzten 12 Monaten Boost Chargers in fünf neuen Ländern eingeführt", sagte James Jean-Louis, europäischer Vertriebsleiter bei FreeWire. „FreeWire ist gut positioniert, um den wachsenden europäischen Markt zu erschließen. Wir sehen eine große Gelegenheit, eine zuverlässige, flexible und kostengünstige Infrastruktur anzubieten, die schnell bereitgestellt werden kann, um die schnell steigende Nachfrage nach ultraschnellem Laden von Elektrofahrzeugen in Europa zu bedienen."

FreeWire hat in Partnerschaft mit BP bereitsBoost Chargers in der europäischen Region bereitgestellt. Mitte Februar begann FreeWire seine Partnerschaft mit Bauwelinck, einem regionalen Autohaus. Das erste ultraschnelle batterieintegrierte Ladegerät der Partnerschaft wurde in einem Autohaus in Antwerpen installiert und wird in den kommenden Wochen der Öffentlichkeit zugänglich sein.

„Die Installation des Boost Charger selbst war überraschend einfach und schnell", sagte Johan Bauwelinck, CEO von Bauwelinck. „Abgesehen von der wesentlich kürzeren Bereitstellungszeit weiß das örtliche Stromunternehmen vor allem den kontinuierlich niedrigen Stromverbrauch zu schätzen."

FreeWire begann Anfang dieses Monats seine Partnerschaft mit AVIA in den Niederlanden. Die erste Bereitstellung wird an der Tankstelle AVIA Marees in Wieringerwerf installiert. Zusätzlich zur Partnerschaft von FreeWire mit AVIA und Bauwelinck ist das Unternehmen außerdem eine Partnerschaft mit Otamar, einem regionalen Tankstellenbetreiber, eingegangen. Die erste Installation wurde kürzlich in der Region Galicien in Spanien bereitgestellt. Das Ladegerät befindet sich an einer öffentlichen Tankstelle in Vigo und liegt entlang einer großen Autobahn, die Spanien und Portugal verbindet.

„Wir freuen uns über diese neue kommerzielle Allianz mit FreeWire, die zum ersten Mal in Spanien und an einem strategisch günstigen Standort an der Grenze zu Portugal einen einzigartigen ultraschnellen Aufladedienst anbietet, wie wir ihn bisher noch nie gesehen haben", sagte, Angel Maria Otamendi Busto, CEO von Otamar. „Er ist vielseitig und hoch skalierbar, was unsere Expansionsmöglichkeiten unterstützt."

FreeWire hat vor kurzem sein europäisches Vertriebsteam unter der Führung von Vertriebsleiter James Jean-Louis um zwei Mitarbeiter erweitert. Olga Wieczerzycka ist als regionale Vertriebsleiterin für Spanien und Italien tätig und bringt Erfahrungen von WallBox und EO Charging mit. Martin Walters ist kürzlich als Leiter der Geschäftsentwicklung für Großbritannien und Irland zum Team gestoßen und bringt Erfahrungen von Tata Motors mit.

Informationen zu FreeWire Technologies

FreeWire Technologies wurde 2014 gegründet und ist ein branchenführender Anbieter von ultraschnellen EV-Lade- und Energiemanagementlösungen, die Einschränkungen in der Netzinfrastruktur beseitigen und den weltweiten Übergang zu Elektrofahrzeugen unterstützen. Das Netzwerk von FreeWire an batterieintegrierten Boost Chargers™ transformiert, wie Energie verteilt wird und überbrückt die Lücke von der alten Infrastruktur zur Technologie der Zukunft. FreeWire-Produkte werden von Fortune-100-Unternehmen, gewerblichen Kunden, Versorgungsunternehmen, Fuhrparks, Einzelhandelsgeschäften und Tankstellen in ganz Nordamerika und Europa eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf https://freewiretech.com.

