FRESHA INVESTIERT IN YUV, UM DIE HAARFÄRBUNG MIT MODERNSTER TECHNOLOGIE ZU REVOLUTIONIEREN

LONDON, 21. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Fresha, die weltweit führende Marktplatzplattform für Schönheit, Wellness und Selbstpflege, gab heute eine strategische Investition und Partnerschaft mit Yuv bekannt – einem bahnbrechenden Unternehmen, das sich auf KI-gestützte Haarfarbentechnologie spezialisiert hat. Diese Zusammenarbeit schafft die Voraussetzungen dafür, dass Fresha seine Position als führende Plattform für Salons und Beauty-Profis weltweit weiter festigen kann, indem sie eine beispiellose Innovation und Effizienz bietet.

Fresha the world’s leading booking platform invests in Yuv Fresha, the worlds leading and most popular beauty and wellness booking platform invests in Yuv.

Fresha betreibt ein Netzwerk von mehr als 120.000 Schönheitsunternehmen weltweit, ein Großteil der Partner sind Salons. Das Färben von Haaren ist ein wichtiger Umsatztreiber für Salons, aber nach wie vor eine der komplexesten Dienstleistungen im Hinblick auf ein effektives Management. Durch die Integration der bahnbrechenden Technologie von Yuv wird Fresha den Prozess der Haarfärbung revolutionieren, indem es die Präzision erhöht, die Bestandsverwaltung rationalisiert und den Kunden personalisierte und konsistente Dienstleistungen anbietet. Dieser strategische Schritt stärkt die Position von Fresha als Branchenführer, der Salons und Kosmetikunternehmen die erforderlichen modernen Tools bereitstellt, um sowohl ihre Servicequalität als auch ihre betriebliche Effizienz zu steigern.

Das Färben der Haare ist eine komplexe Dienstleistung, die Präzision und Beständigkeit erfordert. Die Technologie von Yuv hilft Salons, personalisierte Haarfarbenformeln direkt in Kundenprofilen zu speichern und so ein einheitliches und maßgeschneidertes Erlebnis für jeden Kunden zu gewährleisten. Für Salonbesitzer bedeutet dies, dass sie jedes Mal einen hochwertigen, maßgeschneiderten Service anbieten können. Dadurch werden nicht nur die Kundenbeziehungen gestärkt und Folgeumsätze erzielt, sondern auch die ökologische Nachhaltigkeit unterstützt.

Die Technologie von Yuv verbessert das Kundenerlebnis und erleichtert die Bestandsverwaltung. Durch die Integration in die Backend-Systeme von Fresha liefert die Lösung den Salons Echtzeiterkenntnisse über die Produktnutzung und automatisiert die Nachbestellung. Dies reduziert den Abfall, senkt die Kosten und sorgt dafür, dass die Salons stets die benötigten Produkte zur Hand haben, wodurch Effizienz und Rentabilität optimiert werden.

Durch die Überwindung dieser Herausforderungen mit einer innovativen Lösung will Fresha die Kunden- und Händlerbindung stärken. Die Integration der Technologie von Yuv wird Fresha noch stärker in das Tagesgeschäft des größten vertikalen Unternehmens integrieren und so seinen Wettbewerbsvorteil im Bereich der Schönheitspflege ausbauen.

„Die Investition in Yuv steht im Einklang mit unserer Mission, die fortschrittlichsten Tools für Beauty-Experten bereitzustellen", erklärt William Zeqiri, Gründer und CEO von Fresha. „Das Färben von Haaren ist ein Eckpfeiler des Friseurgeschäfts, und indem wir die Komplexität dieser Dienstleistung berücksichtigen, steigern wir den Wert unserer Plattform erheblich. Diese Partnerschaft wird die Arbeitsweise von Salons verändern und positioniert Fresha als die vertrauenswürdigste und effektivste Plattform für Schönheits- und Wellnessgeschäfte weltweit, was unsere Rolle als Branchenführer stärkt."

„Wir sind sehr erfreut, mit Fresha zusammenzuarbeiten", kommentiert Francisco Gimenez, Gründer und CEO von Yuv. „Die Partnerschaft mit Fresha bietet uns die Plattform und die Reichweite, die wir brauchen, um das Salonerlebnis auf globaler Ebene zu transformieren. Gemeinsam werden wir die Denkweise von Fachkräften und Kunden in Bezug auf Haarfärbung verändern und einen effizienteren und individuelleren Prozess etablieren, der allen Beteiligten zugutekommt."

Bis heute hat Fresha über 185 Millionen US-Dollar an Wagniskapital aufgenommen, darunter 150 Millionen US-Dollar in einer Serie-C-Finanzierungsrunde im Jahr 2021 unter der Leitung von General Atlantic. Fresha verfügt über ein Netzwerk von über 120.000 Händlern mit einer starken Präsenz in den USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland und Europa. Die Reichweite der Plattform erstreckt sich über 120 Länder, in denen die Kunden monatlich mehrere zehn Millionen Termine buchen. Fresha hat Transaktionen im Wert von über 35 Milliarden US-Dollar an Bruttowarenvolumen ermöglicht und damit seinen bedeutenden Einfluss auf die globale Schönheits- und Wellnessbranche unter Beweis gestellt.

Informationen zu Fresha

Fresha ist die führende Marktplatzplattform für Beauty und Wellness, der Millionen von Verbrauchern und Unternehmen weltweit vertrauen. Fresha ermöglicht Verbrauchern, über seinen Marktplatz Beauty- und Wellness-Termine bei lokalen Unternehmen zu entdecken, zu buchen und zu bezahlen, während Unternehmen und Fachkräfte der Beauty- und Wellness-Branche auf einer All-in-One-Plattform ihre gesamte Geschäftstätigkeit mit einer intuitiven, abonnementfreien Geschäftssoftware und Finanztechnologie-Lösungen verwalten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie fresha.com, laden Sie Fresha im App Store und bei Google Play herunter, oder folgen Sie Fresha auf Facebook und Instagram.

Infomationen zu YUV

Yuv ist ein Beauty-Tech-Unternehmen, das sich darauf konzentriert, die Haarindustrie durch Innovation und Nachhaltigkeit zu verändern. Sein Vorzeigeprodukt, das yuv Lab, ist das weltweit erste intelligente Gerät, das für Freiberufler und Salons entwickelt wurde und auf Knopfdruck anpassbare Haarfarbenrezepturen bietet. Das kompakte, erschwingliche und effiziente yuv Lab verbessert die Präzision bei professionellen Haarfarbdienstleistungen. Die Technologie von yuv wurde mit zwei Patenten ausgezeichnet, und das Unternehmen hat die ersten wiederbefüllbaren Haarfarbpatronen entwickelt, die den Abfall erheblich reduzieren und die Nachhaltigkeit in der Salonbranche fördern. Durch die Integration fortschrittlicher Inhaltsstofftechnologien mit umweltbewussten Lösungen will Yuv eine nachhaltigere Zukunft für die Kosmetikbranche gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.yuv.co.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2533739/Fresha_Yuv.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2533738/Fresha_booking_Platform_Yuv.jpg