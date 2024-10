FRESHA INVESTIT DANS YUV POUR RÉVOLUTIONNER LA COLORATION DES CHEVEUX GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE NOVATRICE

LONDRES, 21 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Fresha, la principale plateforme au monde pour la beauté, le bien-être et les soins personnels, annonce ce jour un investissement stratégique et un partenariat avec Yuv, une entreprise spécialisée dans la technologie de coloration des cheveux optimisée par l'IA. Cette collaboration permet à Fresha de consolider sa position en tant que plateforme de référence pour les salons de coiffure et les professionnels de la beauté dans le monde entier, en offrant une innovation et une efficacité inégalées.

Fresha compte un réseau de plus de 120 000 entreprises du secteur de la beauté à l'échelle mondiale, les salons de coiffure constituant une grande partie de ses partenaires. La coloration des cheveux est une source importante de revenus pour les salons de coiffure, mais reste l'un des services les plus complexes à gérer efficacement. En intégrant la technologie révolutionnaire de Yuv, Fresha s'apprête à révolutionner le processus de coloration des cheveux, en optimisant la précision, en rationalisant la gestion des stocks et en offrant des services personnalisés et cohérents aux clients. Cette décision stratégique renforce la position de Fresha en tant que chef de file, en fournissant aux salons et aux entreprises de beauté les outils dont ils ont besoin pour optimiser à la fois la qualité de leurs services et leur efficacité opérationnelle.

La coloration des cheveux est un service complexe qui exige précision et cohérence. La technologie de Yuv permet aux salons de coiffure d'enregistrer des formules de coloration personnalisées directement dans les profils des clients, garantissant ainsi une expérience cohérente et adaptée à chaque client. Pour les propriétaires de salons, cela signifie qu'ils peuvent offrir un service personnalisé de haute qualité à chaque fois, ce qui non seulement renforce la fidélité des clients et les incite à revenir, mais contribue également à la durabilité de l'environnement.

Au-delà de l'amélioration de l'expérience client, la technologie de Yuv améliore sensiblement la gestion des stocks. Intégrée aux systèmes de gestion de Fresha, la solution fournit aux salons de coiffure des informations en temps réel sur l'utilisation des produits et automatise les processus de réapprovisionnement. Cela permet non seulement de réduire les déchets et les coûts, mais aussi de s'assurer que les salons ont toujours les produits nécessaires à portée de main, optimisant ainsi l'efficacité et la rentabilité.

En s'attaquant à ces points critiques avec une solution innovante, Fresha espère augmenter l'adhésion à la plateforme et renforcer la fidélité des commerçants. L'intégration de la technologie de Yuv permet à Fresha de s'intégrer davantage dans les opérations quotidiennes de son plus grand secteur vertical, renforçant ainsi son avantage concurrentiel dans le domaine de la beauté.

« Investir dans Yuv correspond à notre mission de fournir les outils les plus avancés aux professionnels de la beauté », déclare William Zeqiri, fondateur et CEO de Fresha. « La coloration des cheveux est l'une des forces motrices de l'activité des salons de coiffure, et en nous attaquant aux complexités de ce service, nous ajoutons une valeur significative à notre plateforme. Ce partenariat transformera le mode de fonctionnement des salons et positionnera Fresha comme la plateforme la plus fiable et incontournable pour les entreprises du secteur de la beauté et du bien-être dans le monde entier, renforçant ainsi notre rôle de chef de file. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Fresha », déclare Francisco Gimenez, fondateur et CEO de Yuv. « Le partenariat avec Fresha nous offre la plateforme et la portée dont nous avions besoin pour révolutionner l'expérience des salons de coiffure à l'échelle mondiale. Ensemble, nous sommes prêts à transformer la façon dont les professionnels et les clients abordent la coloration, en créant un processus plus efficace et plus personnalisé qui profite à tout le monde. »

À ce jour, Fresha a levé plus de 185 millions de dollars en capital-risque, notamment une série C de 150 millions de dollars en 2021, dirigée par General Atlantic. Fresha compte un réseau de plus de 120 000 entreprises, avec une forte présence aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe. La plateforme est présente dans 120 pays, où les clients prennent des dizaines de millions de rendez-vous chaque mois. Fresha a traité des transactions dépassant les 35 milliards de dollars en volume brut de marchandises, ce qui témoigne de son impact significatif sur l'industrie mondiale de la beauté et du bien-être.

À propos de Fresha

Fresha est la principale plateforme au service de la beauté et du bien-être, à laquelle des millions de consommateurs et d'entreprises font confiance dans le monde entier. Fresha permet aux consommateurs de découvrir, de réserver et de payer des rendez-vous beauté et bien-être auprès d'entreprises locales via sa place de marché, tandis que les entreprises et les professionnels de la beauté et du bien-être utilisent une plateforme tout-en-un pour gérer l'ensemble de leurs opérations grâce à un logiciel commercial intuitif sans abonnement et à des solutions technologiques financières. Pour en savoir plus, visitez fresha.com, téléchargez Fresha sur l'App Store et Google Play, ou suivez Fresha sur Facebook et Instagram.

À propos de YUV

Yuv est une entreprise de technologies de la beauté qui vise à transformer l'industrie du cheveu par l'innovation et la durabilité. Son produit phare, le yuv Lab, est le premier appareil intelligent au monde conçu pour les indépendants et les salons de coiffure, offrant des formules de coloration capillaire personnalisables en un clic. Compact, abordable et efficace, le yuv Lab optimise la précision des services professionnels de coloration. La technologie du yuv a obtenu deux brevets et l'entreprise a développé les premières cartouches de coloration rechargeables, réduisant de manière significative les déchets et promouvant la durabilité dans l'industrie des salons de coiffure. En intégrant une technologie des ingrédients à des solutions respectueuses de l'environnement, Yuv vise à façonner un avenir plus durable pour les professionnels de la beauté. Pour plus d'informations, consultez le site www.yuv.co

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2533739/Fresha_Yuv.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2533738/Fresha_booking_Platform_Yuv.jpg