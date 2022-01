FreshDirect et ciValue ré-imaginent les données du commerce de détail pour renforcer la collaboration avec leurs marques partenaires

« L'un des principes fondamentaux de FreshDirect, entreprise new-yorkaise de commerce électronique alimentaire en ligne de premier plan et de confiance, est le lien unique et inégalé que nous entretenons avec nos fournisseurs, en particulier les petits acteurs locaux. Cette collaboration avec ciValue nous permettra de démocratiser les données et de fournir à nos partenaires, grands et petits, un accès aux informations les plus récentes et les plus complètes pour les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux axés sur le client », a déclaré Charlotte Myer, vice-présidente, service de commercialisation, FreshDirect. « La capacité de ciValue à repenser la façon dont les données de détail peuvent et doivent être utilisées est alignée avec notre vision de ré-imaginer les aperçus pour conduire à une prise de décision plus centrée sur le client pour nos partenaires et, en fin de compte, à plus de valeur pour nos clients. La solution de collaboration avec les marques de ciValue et la plateforme d'ADN du client alimentée par l'IA garantissent un bon ajustement pour FreshDirect. »

« FreshDirect est un épicier numérique et technologique et nous sommes ravis d'aider l'entreprise à créer un programme de collaboration de marque axé sur les aperçus », a déclaré Beni Basel, PDG et fondateur de ciValue. « Nous pensons que la collaboration entre les marques et les détaillants est la première étape vers un monde de commerce de détail bénéfique pour tout le monde, où les détaillants et les marques peuvent se développer en anticipant et en répondant aux besoins évolutifs de leurs clients. »

Depuis 2014, ciValue tire parti de l'IA pour alimenter des engagements qui comptent pour les détaillants, les marques et leurs clients. L'approche SaaS de ciValue, axée sur le produit, offre une solution en libre-service aux marques, aux responsables du marketing et de la commercialisation, et aidera FreshDirect et ses marques partenaires à offrir une valeur accrue aux clients.

À propos de FreshDirect

FreshDirect est un important épicier en ligne spécialisé dans les produits frais, qui livre directement ses clients dans sept États, dans les zones métropolitaines de New York, Philadelphie et Washington, D.C. FreshDirect s'engage à s'approvisionner en viande, poisson, fruits et légumes et articles de spécialité les plus frais et les plus savoureux grâce à des relations directes avec les fournisseurs, les producteurs et les agriculteurs. Lancée en 2002 et basée dans le Bronx, New York, FreshDirect est une grande marque locale qui fait partie de la famille d'entreprises Ahold Delhaize. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.freshdirect.com .



À propos de ciValue

ciValue est la société de gestion de la valeur client. Elle offre une solution en libre-service permettant de mieux connaître les attentes des consommateurs, d'aligner les détaillants et leurs marques partenaires, d'exécuter des offres personnalisées sur les canaux physiques et numériques, et de diffuser des publicités avec lesquelles les consommateurs veulent interagir.

Déjà au service des détaillants des secteurs de l'épicerie, de la pharmacie et des produits spécialisés, les applications et activations dédiées fournies par la solution aident les détaillants et les marques à générer de nouvelles sources de revenus, à accroître leurs ventes et à augmenter leur part de portefeuille grâce à un merchandising et un marketing centrés sur le client.

www.civalue.com

