Frontier Pharma e Baystone Group concluem sua aquisição da Zdravlje, fabricante de produtos farmacêuticos de alta qualidade na Sérvia

LONDRES e BELGRADO, Sérvia, 1 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Frontier Pharma e o Baystone Group anunciaram hoje a conclusão de sua aquisição da Zdravlje A.D da Teva Pharmaceuticals. Atualmente, a Zdravlje fornece produtos farmacêuticos de alta qualidade a mais de 35 mercados internacionais, incluindo aqueles na Europa Ocidental e Oriental, Reino Unido, Ásia-Pacífico, África Subsaariana e América Latina.

"Estamos incrivelmente satisfeitos em concluir essa transação e apoiar a Zdravlje como uma empresa farmacêutica independente líder. Esperamos trabalhar em conjunto com a equipe excepcionalmente talentosa da Zdravlje para transformá-la ainda mais em uma empresa farmacêutica internacional líder", disse M. Levent Selamoglu, presidente da Frontier Pharma.

Fundada em 1953, a Zdravlje tem um histórico de 67 anos na fabricação e fornecimento de produtos farmacêuticos de alta qualidade. Atualmente, a firma emprega mais de 250 pessoas e fabrica um grande portfólio de produtos sólidos e líquidos de uso oral para tratar várias doenças graves e crônicas, incluindo doenças cardiovasculares e do sistema nervoso central e distúrbios respiratórios, entre outros. A Zdravlje também traz um portfólio de produtos farmacêuticos genéricos de marca complementares que formam a base de uma estratégia comercial independente sob a marca "Zdravlje".

"Estamos ansiosos para alavancar o extenso histórico da Zdravlje como excelente fornecedora global a fim de criar uma plataforma farmacêutica totalmente integrada e líder do setor", disse Kiren Naidoo, CEO da Frontier Pharma.

"Esse é um marco importante na história da Zdravlje, e estamos muito satisfeitos em continuar nossos negócios bem-sucedidos na indústria farmacêutica, fornecendo nossos produtos de alta qualidade a mais de 35 países em todo o mundo, bem como em apoiar a comunidade local na qual atuamos com sucesso há mais de 67 anos", disse Bojan Jovic, gerente geral da Zdravlje.

Sobre a Frontier Pharma e o Baystone Group

A Frontier Pharma é uma investidora e operadora farmacêutica especializada com sede no Reino Unido e fundada por M. Levent Selamoglu e Kiren Naidoo. A empresa tem várias décadas de experiência no setor em toda a Europa, Oriente Médio e África ("EMEA"). O grupo é bem conhecido por sua competência em produtos farmacêuticos sólidos de uso oral, injetáveis e de uso tópico, produção e experiência em IFA como fabricante de contratos para diversas de multinacionais.

O Baystone Group compreende investidores farmacêuticos especializados baseados nos EUA e no Reino Unido intimamente associados ao crescimento da SICOR, Inc. e da IVAX Corp, duas empresas farmacêuticas especializadas líderes do setor com recursos avançados em tecnologias injetáveis e respiratórias, entre outras. O grupo é um importante acionista da Flynn Pharma (que engloba operações em todo o Reino Unido, Irlanda e Alemanha) e tem um portfólio de investimentos farmacêuticos que incluem biotecnologia e fornecimento avançado de medicamentos.

