Frontier Pharma et le groupe Baystone finalisent l'acquisition de Zdravlje, un fabricant de produits pharmaceutiques de haute qualité en Serbie

- Zdravlje est un important fabricant de produits pharmaceutiques qui approvisionne plus de 35 pays dans le monde

- La société a plus de 65 ans d'expérience dans l'approvisionnement de produits pharmaceutiques de haute qualité sous forme solide et liquide

- Zdravlje représente une base solide sur laquelle une importante plateforme pharmaceutique internationale sera construite dans les années à venir

LONDRES et BELGRADE, Serbie, 1er avril 2021 /PRNewswire/ -- Frontier Pharma et Baystone Group ont annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Zdravlje A.D auprès de Teva Pharmaceuticals. Zdravlje fournit actuellement des produits pharmaceutiques de haute qualité sur plus de 35 marchés internationaux, notamment en Europe de l'Ouest et de l'Est, au Royaume-Uni, en Asie-Pacifique, en Afrique subsaharienne et en Amérique latine.

« Nous sommes extrêmement heureux de conclure cette transaction et de soutenir Zdravlje en tant que principale société pharmaceutique indépendante. Nous avons hâte de travailler avec l'équipe de Zdravlje au talent exceptionnel pour faire de la société une entreprise pharmaceutique leader sur le plan international », a déclaré M. Levent Selamoglu, président de Frontier Pharma.

Fondée en 1953, Zdravlje a 67 ans d'expérience dans la fabrication et l'approvisionnement de produits pharmaceutiques de haute qualité. La société emploie actuellement plus de 250 personnes et fabrique un large portefeuille de produits oraux solides et liquides destinés à traiter une série de maladies graves et chroniques, notamment les troubles cardiovasculaires, du système nerveux central et respiratoires, entre autres. Zdravlje apporte également un portefeuille de produits pharmaceutiques génériques de marque complémentaires qui est à la base d'une stratégie commerciale indépendante sous la marque « Zdravlje ».

« Nous avons hâte de tirer parti de la longue expérience de Zdravlje en tant que principal fournisseur mondial pour créer une plateforme pharmaceutique de pointe, entièrement intégrée », a déclaré Kiren Naidoo, PDG de Frontier Pharma.

« Il s'agit d'une étape clé dans l'histoire de Zdravlje et nous sommes ravis de poursuivre notre activité fructueuse dans l'industrie pharmaceutique en fournissant nos produits de haute qualité à plus de 35 pays dans le monde et de soutenir la communauté locale dans laquelle nous opérons avec succès depuis plus de 67 ans », a déclaré Bojan Jovic, directeur général de Zdravlje.

À propos de Frontier Pharma et du groupe Baystone

Frontier Pharma est un investisseur et opérateur pharmaceutique spécialisé basé au Royaume-Uni, fondé par M. Levent Selamoglu et Kiren Naidoo. L'entreprise possède plusieurs dizaine d'années d'expérience dans le secteur en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (« EMEA »). Le groupe est réputé pour ses capacités en matière de solides oraux, d'injectables et de formes pharmaceutiques topiques, de production d'API et son expérience en tant que fabricant sous contrat pour un ensemble de multinationales.

Le groupe Baystone est composé d'investisseurs pharmaceutiques spécialisés basés au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui sont étroitement associés à la croissance de SICOR, Inc. et d'IVAX Corp, deux importantes sociétés pharmaceutiques spécialisées, dotées de capacités avancées en matière de technologies injectables et respiratoires, entre autres. Le Groupe est l'un des principaux actionnaires de Flynn Pharma (dont les activités sont réparties entre le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Allemagne) et possède un portefeuille d'investissements pharmaceutiques dans les domaines de la biotechnologie et de la distribution de médicaments sophistiqués.

SOURCE Frontier Pharma