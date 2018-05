Frost & Sullivan reconhece a CenturyLink com o Prêmio de Empresa do Ano 2018 Provedora de Serviços Corporativos na América Latina

BUENOS AIRES, 14 de maio, 2018 /PRNewswire/ -- A Frost & Sullivan concedeu à CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) seu prestigioso Prêmio de Empresa do Ano 2018 para o mercado de provedores de serviços corporativos na América Latina, reconhecendo a CenturyLink por seu forte desempenho geral e estratégia eficaz.

"Após extensa pesquisa neste campo, a Frost & Sullivan acredita fortemente que a infraestrutura excepcional e o portfólio de serviços da CenturyLink abordam as necessidades não atendidas das empresa", disse Ignacio Perrone, gerente de pesquisas de tecnologias da informação e comunicação para a América Latina, na Frost & Sullivan.

O prêmio baseia-se na pesquisa da Frost & Sullivan sobre melhores práticas em crescimento, inovação e liderança, através de múltiplas categorias de desempenho de negócios.

"O conhecimento incomparável da CenturyLink na arena de serviços convergentes de telecom e TI rendeu à empresa um lugar inconstestável como um provedor completo de serviços corporativos. A CentruryLink, como nenhum outro participante, eleva o padrão ao próximo nível, para uma gama de serviços de valor agregado, gerenciados e de data center, com um amplo e unificado conjunto de soluções de comunicações e colaboração para a infraestrutura de banda larga e Ethernet tradicional", disse Perrone.

Como parte de sua análise, a Frost & Sullivan descobriu que muitos clientes enfrentam decisões importantes quando se trata de investimentos em TI que apoiarão suas iniciativas de transformação digital e comunicações. De acordo com a pesquisa da Frost & Sullivan, a CenturyLink se posicionou bem, com produtos e serviços que ajudam os clientes a integrar plataformas existentes e colocar novos serviços online.

"As empresas estão enfrentando um cenário tecnológico em mudança constante, com demandas de alta capacidade, preocupações com segurança e a necessidade de migrar a novas plataforma", disse Leonardo Barbero, vice-presidente sênior de produto e marketing para a CenturyLink América Latina. "Esse reconhecimento pela Frost & Sullivan reforça a liderança contínua da CenturyLink na entrega de uma ampla gama de serviços que atendem a essas necessidades".

Fatos Relevantes:

Os critérios utilizados para avaliar o desempenho da CenturyLink, em comparação aos competidores na categoria de Prêmio de Empresa do Ano, incluem dois fatores-chave: desempenho de crescimento e impacto aos clientes.

Os serviços de valor agregado da CenturyLink, reforçados por suas soluções inovadoras, posicionam a empresa como um líder melhor da categoria na América Latina.

A CenturyLink oferece uma ampla gama de serviços, incluindo CDN, otimização WAN e gerenciamento de rede, todos respaldados por uma infraestrutura superior de rede, permitindo, portanto, que a empresa satisfaça as necessidades de mercado não atendidas na região.

A CenturyLink recebeu o Prêmio de Liderança de Produto na América do Norte em 2018, da Frost & Sullivan, por sua plataforma Cloud Application Manager.

A Frost & Sullivan reconheceu a CenturyLink como o Provedor de Serviços de TI Híbrida do Ano na Asia Pacífico, pelo terceiro ano consecutivo.

Sobre o Prêmio:

A Frost & Sullivan é uma empresa internacional de consultoria dedicada a ajudar clientes a acelerar o crescimento e alcançar posições de melhores da categoria em inovação e liderança.

O Prêmio de Melhores Práticas da Frost & Sullivan reconhece empresas em uma variedade de mercados regionais e globais por demonstrarem conquistas excepcionais e desempenho superior em áreas como liderança, inovação tecnológica, atendimento ao cliente e desenvolvimento estratégico de produto.

Os analistas de indústria da Frost & Sullivan comparam participantes do mercado e medem o desempenho através de entrevistas e análise profundas, e de uma pesquisa secundária extensa para identificar melhores práticas.

Sobre a CenturyLink

A CenturyLink (NYSE: CTL) é o segundo maior provedor de comunicações dos Estados Unidos para clientes corporativos globais. Com clientes em mais de 60 países e um foco intenso na experiência do cliente, a CenturyLink se esforça para ser a melhor empresa de redes do mundo ao resolver a crescente demanda dos clientes por conexões confiáveis e seguras. A empresa também atua como o parceiro de confiança de seus clientes, ajudando-os a administrar complexidades crescentes de rede e TI e fornecendo soluções gerenciadas de rede e de cibersegurança, que ajudam a proteger seus negócios.

