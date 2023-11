Frost et Sullivan reconnaissent SecPod comme l'entreprise de gestion globale des vulnérabilités de l'année 2023

BANGALORE (Inde), 4 novembre 2023 /PRNewswire/ -- SecPod Technologies, leader mondial sur le marché de la gestion des vulnérabilités et des correctifs, a été reconnu par Frost et Sullivan comme l'entreprise de gestion globale des vulnérabilités de l'année 2023. Frost et Sullivan, un cabinet d'analystes de l'industrie international, décerne chaque année le prix des meilleures pratiques de l'année pour les entreprises qui ont contribué à des réalisations exceptionnelles dans leur secteur.

SecPod SanerNow est une plateforme de pointe en matière de gestion des vulnérabilités, qui élimine le besoin d'avoir de multiples outils et offre un aperçu complet de tous les risques détectés grâce à son tableau de bord unifié. Grâce à sa nouvelle version de hiérarchisation des risques, elle fait avancer la gestion des vulnérabilités et aide les organisations à atteindre une sécurité complète en rationalisant le processus.

Swetha Krishnamoorthi, Senior Industry Analyst, Cybersecurity, Frost & Sullivan a déclaré : « SecPod a commencé à construire sa plateforme VM en s'appuyant sur son référentiel de renseignement en matière de sécurité. Après 7 à 8 ans d'intense développement de produits, l'entreprise a lancé sa plateforme complète SanerNow en 2018. Aujourd'hui, SecPod compte des clients d'environ 25 pays sur tous les continents. » Et d'ajouter : « Les capacités de gestion des correctifs de SanerNow se démarquent de la concurrence, car ils peuvent corriger toutes les vulnérabilités découvertes et exécuter d'autres actions de renforcement du système. Même si aucune mesure corrective directe n'est disponible, SanerNow applique des contrôles de sécurité qui offrent des solutions de rechange aux vulnérabilités. »

Réagissant lorsqu'il a reçu le prix, le PDG de SecPod, Chandrashekar Basavanna, a déclaré : « Nous sommes ravis de recevoir ce prix d'un cabinet d'analystes reconnu mondialement. Cela signifie que l'innovation de nos produits sur plusieurs années aboutit à une industrie qui redéfinit la technologie pour renforcer efficacement la cyberdéfense. Nous avons été les pionniers du concept de gestion continue de la vulnérabilité et de l'exposition, et nos clients l'adorent. »

Il a ajouté : « SecPod a acquis des clients dans toutes les régions au cours des trois dernières années par l'entremise de notre canal entrant. Nous avons également intégré les clients d'entreprise dans tous les secteurs verticaux grâce à notre écosystème de canaux, principalement en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Europe. Tout en continuant à nous concentrer sur la création de technologies perturbatrices afin d'être à l'avant-garde, nous poursuivrons aussi l'acquisition dynamique de clients au cours des trois prochaines années. »

À propos de SecPod

SecPod est une société de produits et de technologies de cybersécurité en mode SaaS créée dans le but unique et inébranlable de prévenir les cyberattaques. Fondée en 2008, la société fournit des solutions de pointe en matière de gestion des vulnérabilités et des correctifs qui renforcent la posture de cybersécurité des entreprises, des PME, des MSSP, etc. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.secpod.com/ .

À propos de Frost and Sullivan

Frost & Sullivan est un cabinet d'analystes de renommée mondiale qui aide les investisseurs, les dirigeants d'entreprise et les gouvernements à composer avec les changements économiques et à repérer les technologies perturbatrices. Ses stratégies innovantes de mise sur le marché et ses bonnes pratiques de mise en œuvre qui ont fait leurs preuves ont contribué à transformer les entreprises et les modèles économiques.