FS annonce la construction d'une troisième usine à Primavera do Leste (MT) et des progrès substantiels vers la production d'un biocarburant à bilan carbone négatif

PRIMAVERA DO LESTE, Brésil, 19 novembre 2021 /PRNewswire/ -- FS, un leader du marché de la production de biocarburants et de nutrition animale à faible teneur en carbone, annonce son expansion dans le Mato Grosso et la construction de sa troisième usine, située à Primavera do Leste, MT.

L'usine, située à Primavera do Leste, représentera un investissement de R$ 2,3 milliards (US$420 millions) et générera environ 8 000 emplois indirects pendant la phase de construction et 500 emplois directs et indirects pendant son exploitation. La préparation du site a déjà commencé, la mise en service est prévue pour 2023 avec une capacité prévue de plus de 150 millions de gallons d'éthanol par an.

« Primavera do Leste est une région très importante pour FS en raison de l'importante offre de maïs et de son emplacement stratégique pour la distribution de nos produits », déclare Rafael Abud, PDG de FS, qui ajoute : « Comme pour nos autres sites existants, aucun combustible fossile ne sera utilisé dans le processus de production, ce qui constitue une référence mondiale pour la production de biocarburants à faible émission de carbone. »

Aujourd'hui, avec deux usines d'éthanol parmi les plus grandes du pays utilisant le maïs comme matière première, à Lucas do Rio Verde et Sorriso/MT, FS dispose déjà d'une capacité de production de plus de 375 millions de gallons par an et, avec l'inauguration de l'usine de Primavera do Leste, la société devrait devenir l'un des trois plus grands producteurs d'éthanol du Brésil, en atteignant une capacité de production de 525 millions de gallons par an. Avec le plan d'investissement complet, qui prévoit trois usines supplémentaires d'ici 2026, également dans l'État, FS atteindrait une capacité de production de 1,3 milliard de gallons d'éthanol par an.

Une expansion fondée sur le développement durable

En 2020, FS a obtenu la certification pour faire partie de RenovaBio et émettre des crédits de décarbonisation (CBIO) et, en 2021, a pris six engagements à long terme envers la société (engagement de durabilité FS 2030 ). Ces engagements ont des objectifs corrélés aux Objectifs de développement durable des Nations unies et en accord avec l'Accord de Paris.

L'entreprise possède actuellement le meilleur score d'efficacité énergétique et environnementale (NEEA) de l'éthanol anhydre du pays. En outre, FS est également le seul producteur d'éthanol de maïs certifié avec la divulgation de données primaires, ce qui inclut la traçabilité complète des émissions agricoles des fournisseurs de céréales et l'adhésion à l'initiative Climate Bonds, selon l'évaluation de Sustainalytics.

De plus, en 2021, FS a annoncé la mise en œuvre du premier projet BECCS (Bioénergie avec capture et stockage du carbone) du Brésil. Le projet BECCS de FS, situé à l'usine Lucas do Rio Verde, a fait des progrès significatifs tout au long de l'année, notamment en engageant Schlumberger comme partenaire clé pour les études géologiques et d'injection. Après la mise en œuvre de ce projet, FS devrait être la première entreprise au monde à produire un biocarburant liquide à carbone négatif à grande échelle.

SOURCE FS