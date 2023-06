FS-ISAC KONDIGT EUROPESE RAAD VAN BESTUUR AAN

De raad moet het delen van informatie in het Europese en wereldwijde landschap van cyberdreigingen versterken

DEN HAAG, 27 juni 2023 /PRNewswire/ -- FS-ISAC , de door leden aangestuurde non-profitorganisatie die cyberbeveiliging en weerbaarheid in het wereldwijde financiële systeem bevordert, heeft vandaag de oprichting aangekondigd van haar Europese Raad van Bestuur. Dit bevestigt opnieuw de toewijding van FS-ISAC om de wereldwijde financiële sector te beschermen tegen snel evoluerende cyberdreigingen door de regionale informatie-uitwisseling te versterken.

De Europese Raad van Bestuur zal toezicht houden op de in Europa gevestigde activiteiten en coördineren met de wereldwijde Raad van Bestuur om kennishiaten op basis van geografie te dichten. Daniel Barriuso, Group Chief Transformation Officer bij Grupo Santander, zal dienstdoen als voorzitter van de Raad van Bestuur.

"Ik heb het voorrecht gehad om met FS-ISAC samen te werken om de collectieve verdediging van de financiële dienstensector te versterken tijdens meerdere dreigingscycli", aldus Barriuso. "Als eerste voorzitter van de Europese Raad van Bestuur kijk ik ernaar uit om de real-time informatiedelende gemeenschap te versterken die zo cruciaal is voor de weerbaarheid van onze sector in het huidige landschap van cyberdreigingen."

Naast het helpen verdiepen van FS-ISAC's werk op het gebied van informatie, veiligheid en weerbaarheid op het continent, zal de Europese Raad van Bestuur helpen om publiek-private partnerschappen op te bouwen en relaties aan te gaan met andere kritieke infrastructuursectoren, waaronder energie en telecommunicatie, evenals belangrijke externe dienstverleners. Nu de financiële sector de Europese Digital Operational Resilience Act (DORA) implementeert, wordt het beheersen van essentiële risico's, zoals die van de toeleveringsketen van de sector, steeds meer een samenwerkende onderneming.

"De steeds veranderende cyberdreiging en het regelgevingslandschap in Europa vereisen een gelokaliseerde groep experts die de soortgelijke markten en culturen waarin we actief zijn, begrijpen", zegt Beate Zwijnenberg, Global CISO, ING, die fungeert als directeur voor zowel de Europese als de wereldwijde raad. "De financiële dienstensector moet samenwerken om gezamenlijk door deze veranderingen te navigeren en de oprichting van deze Raad is de volgende stap om ervoor te zorgen dat de ervaringen van de in Europa gevestigde leden van FS-ISAC worden opgenomen in de wereldwijde gemeenschap."

Het regionale leiderschap in Europa zal ook samenwerken aan het groeiende informatieaanbod van FS-ISAC in het fraudelandschap, inclusief identiteitsfraude en het compromitteren van zakelijke e-mails, en zal het blijven hebben over hoe generatieve AI wordt gebruikt door kwaadwillende actoren om traditionele cybertactieken aan te passen, zoals social engineering. AI heeft het potentieel om het vertrouwen van de consument in digitale kanalen te ondermijnen, en financiële instellingen moeten actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de sector zich met succes aanpast aan deze grootschalige technologische verschuiving en de nieuwe risico's die ermee gepaard gaan.

"Weerbaarheid van de financiële dienstensector wordt niet alleen bereikt door individuele voorbereiding, maar ook door een grotere inspanning van de sector in zijn geheel, zowel in Europa als over de hele wereld", aldus lid van de Europese Raad Jayaraj Puthanveedu, MD, Global Head of Resilience, Cyber, and Digital Fraud, BNP Paribas. "Alleen de ontwikkeling van een collectief spiergeheugen, gevormd door grensoverschrijdende oefeningen, lokale training en samenwerking, kan de operationele weerbaarheid van de Europese financiële sector vergroten en de wereldwijde reactietijd bij grootschalige incidenten verbeteren."

"Het optimaal benutten van onze collectieve kennis en wijsheid is cruciaal om onze tegenstanders voor te blijven, om te voorkomen dat we het wiel opnieuw moeten uitvinden voor beste praktijken, en om snel en resoluut op incidenten te reageren", aldus lid van de Europese Raad Carsten Fischer, Deputy Chief Security Officer bij Deutsche Bank. "Dit zal ongetwijfeld de doeltreffendheid en efficiëntie van onze dreigingsanalyse en mitigatie-inspanningen in de hele sector verbeteren."

"Gezien de grenzeloze aard van het cyberdreigingslandschap, is het gemakkelijk om te menen dat er alleen wereldwijde intelligentie en wereldwijde oplossingen nodig zijn. Maar het is belangrijk om te onthouden dat markten en instellingen allemaal nuances bevatten op basis van hun locatie", zegt Steven Silberstein, CEO van FS-ISAC. "Door deze leiderschapslaag te creëren die gericht is op en gespecialiseerd is in Europa, kunnen we beter rekening houden met die nuance en kan FS-ISAC specifieke en bruikbare informatie en beste praktijken delen met onze Europese leden."

