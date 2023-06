LE FS-ISAC ANNONCE LA COMPOSITION DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION EUROPÉEN

Le conseil d'administration vise à renforcer l'échange d'informations dans le paysage européen et mondial des cyber-menaces

LA HAYE, Pays-Bas, 27 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le FS-ISAC , organisation à but non lucratif dirigée par ses membres qui fait progresser la cybersécurité et la résilience du système financier mondial, a annoncé aujourd'hui la formation de son conseil d'administration européen. Cela réaffirme l'engagement du FS-ISAC à protéger le secteur financier mondial contre les cyber-menaces et leur évolution rapide, en renforçant le partage d'informations au niveau régional.

Le conseil d'administration européen supervisera les activités en Europe et assurera la coordination avec le conseil d'administration mondial, afin d'atténuer les lacunes en matière de connaissances sur le plan géographique. Daniel Barriuso, directeur de la transformation du groupe pour le Grupo Santander, présidera le conseil.

« J'ai eu le privilège de travailler avec le FS-ISAC pour renforcer les défenses collectives du secteur des services financiers à travers de multiples cycles de menaces », a déclaré M. Barriuso. « En tant que premier président du conseil d'administration européen, je me réjouis à l'idée de renforcer la communauté de partage d'informations en temps réel, si essentielle à la résilience de notre secteur dans le contexte actuel des cyber-menaces. »

En plus de contribuer à approfondir le travail du FS-ISAC en matière de renseignement, de sécurité et de résilience sur le continent, le conseil d'administration européen aidera à établir des partenariats public-privé et à approfondir les relations avec d'autres secteurs d'infrastructures essentielles, notamment l'énergie et les télécommunications, ainsi que les principaux fournisseurs de services tiers. Alors que le secteur financier met en œuvre la loi européenne sur la résilience opérationnelle numérique (DORA), la gestion des risques clés tels que ceux de la chaîne d'approvisionnement du secteur est une entreprise de plus en plus collaborative.

« L'évolution constante des cyber-menaces et du paysage réglementaire en Europe exige un groupe d'experts localisés qui comprennent les marchés et les cultures similaires dans lesquels nous opérons », a expliqué Beate Zwijnenberg, RSSI mondial pour ING, qui siège en tant que directrice aux conseils d'administration européen et mondial. « Le secteur des services financiers doit s'unir pour faire face collectivement à ces changements, et la création de ce conseil est la prochaine étape pour s'assurer que les expériences des membres européens du FS-ISAC sont intégrées dans la communauté mondiale. »

Le leadership régional en Europe collaborera également sur les offres de renseignement croissantes du FS-ISAC dans le paysage de la fraude, y compris la fraude d'identité et la compromission des emails commerciaux, et continuera à discuter de la façon dont l'IA générative est utilisée par des acteurs malveillants pour adapter les cyber-tactiques traditionnelles telles que l'ingénierie sociale. L'IA pourrait miner la confiance des consommateurs dans les canaux numériques, et les institutions financières doivent prendre des mesures pour s'assurer que le secteur s'adapte avec succès à ce changement technologique à grande échelle et aux nouveaux risques qui l'accompagnent.

« La résilience du secteur des services financiers n'est pas seulement le résultat d'une préparation individuelle, mais aussi d'un effort accru du secteur dans son ensemble, en Europe et dans le monde », a déclaré Jayaraj Puthanveedu, membre du conseil européen, directeur général et responsable mondial de la résilience, de la cybercriminalité et de la fraude numérique pour BNP Paribas. « Seul le développement d'une mémoire musculaire collective, formée par des exercices transfrontaliers, des formations locales et la collaboration, permettra de renforcer la résilience opérationnelle du secteur financier européen et d'améliorer le temps de réponse global en cas d'incident de grande ampleur. »

« Tirer parti de nos connaissances et de notre sagesse collectives est essentiel pour rester en tête de nos adversaires, éviter de réinventer la roue en matière de meilleures pratiques et réagir rapidement et de manière décisive aux incidents », a ajouté Carsten Fischer, membre du conseil européen et directeur adjoint de la sécurité à la Deutsche Bank. « Cela améliorera sans aucun doute l'efficacité et l'efficience de nos efforts d'analyse et d'atténuation des menaces dans l'ensemble du secteur. »

« Compte tenu de la nature dépourvue de frontières des cyber-menaces, il est facile de croire que seuls des renseignements et des solutions à l'échelle mondiale sont nécessaires. Mais il est important de se rappeler que les marchés et les institutions comprennent tous des nuances en fonction de leur emplacement », a souligné Steven Silberstein, PDG du FS-ISAC. « La création de cette direction du conseil d'administration axée sur et spécialisée dans l'Europe nous permet de mieux tenir compte de cette nuance, et permet au FS-ISAC de partager des informations et des pratiques exemplaires spécifiques et exploitables avec nos membres européens. »

