FSP Group présentera des solutions d'IA en périphérie, de communication réseau et d'alimentation PD USB au Computex 2024

TAIPEI, 28 mai 2024 /PRNewswire/ -- FSP Group, leader mondial des solutions d'alimentation électrique, dévoilera ses dernières innovations au Computex 2024. Cette année, l'accent sera mis sur les solutions de pointe en matière d'IA en périphérie, de communication réseau et d'alimentation USB PD.

Efficacité révolutionnaire dans les solutions d'IA en périphérie.

FSP présente ses solutions d'alimentation électrique de nouvelle génération conçues pour les applications informatiques d'IA en périphérie. Ces solutions répondent aux exigences de puissance des moteurs d'inférence de l'IA, des réseaux neuronaux et des appareils périphériques.

Les produits de la série FSP3250-20HM de FSP atteignent des niveaux d'efficacité énergétique extrêmement élevés certifiés 80 PLUS Titanium, c'est-à-dire au moins 96 % à charge typique. Grâce à des fonctionnalités avancées de gestion de l'énergie, les solutions de FSP permettent un traitement efficace, une consommation d'énergie réduite et des performances améliorées dans les environnements informatiques d'IA en périphérie.

Solutions complètes de communication réseau

FSP Group fournit des solutions d'alimentation complètes pour l'industrie de la communication réseau, y compris des alimentations redondantes, des cadres ouverts et des alimentations externes. Ces solutions offrent une fiabilité élevée, une grande efficacité et de solides capacités anti-interférence pour prendre en charge diverses applications de compatibilité dans les systèmes de réseau et de communication. Les applications comprennent des serveurs d'IA en périphérie, des serveurs informatiques, des serveurs de stockage, des serveurs AIoT, des serveurs embarqués, des commutateurs réseau, des routeurs, des commutateurs PoE et divers types de serveurs de sécurité de pare-feu.

Le produit phare est le YNEH2000AM-2D00T10, qui est certifié 80 PLUS Titanium et PMBus 1.2. La série comprend des modèles d'une puissance de 2 000 W et 2 400 W, et offre des options pour les solutions CA/CC et CC/CC, ainsi que des solutions AFI & AFO.

Solutions USB PD polyvalentes et personnalisables

Les solutions USB PD innovantes de FSP Group répondent à un large éventail d'applications avec des puissances allant de 45 W à 240 W. Nous proposons des options de conception et de personnalisation flexibles pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients. Le produit phare est le FSP065-D2UB1, qui peut être utilisé avec des smartphones, des Chromebooks, des ordinateurs portables, des appareils photo numériques, des moniteurs et des téléviseurs. Lorsqu'il n'est pas connecté à l'alimentation, il fonctionne comme un convertisseur vidéo de type C vers HDMI. Lorsqu'il est sous tension, il peut charger simultanément l'ordinateur portable et transférer des vidéos vers le port HDMI, ce qui témoigne de ses capacités multifonctionnelles.

FSP Group collabore étroitement avec des partenaires industriels, y compris des fabricants de matériel d'IA en périphérie et de communication réseau, ainsi que des intégrateurs de systèmes, pour développer des solutions d'alimentation électrique qui s'intègrent parfaitement aux plateformes pertinentes. La présentation mettra en avant des études de cas réussies et des applications réelles où les alimentations électriques de FSP ont eu un impact significatif.

Retrouvez FSP Group au Computex 2024 :

Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1 (TaiNEX 1)

Stand : 4F, L1209a

https://www.fsp-group.com

Pour plus d'informations sur les produits, rendez-vous sur :

Le site officiel de FSP Group : www.fsp-group.com

Le site web des produits de la marque FSP Group : www.FSPLifestyle.com

Facebook : www.facebook.com/FSP.global

LinkedIn : www.linkedin.com/company/fsp-technology-inc.

À propos de FSP

Fondé en 1993, FSP compte parmi les principaux fabricants d'alimentations électriques de renom dans le monde. Avec une équipe technique professionnelle composée de plus de 400 professionnels, des capacités de production robustes et des lignes de production complètes, la société propose des solutions pour répondre aux besoins des utilisateurs en matière d'alimentation électrique. Avec plus de 600 modèles certifiés par les normes 80 PLUS, FSP est devenu le fabricant disposant du plus grand nombre de certifications 80 PLUS. En continuant à fournir aux consommateurs les meilleurs produits électriques respectueux de l'environnement et de haute qualité, les utilisateurs peuvent contribuer à la protection de l'environnement terrestre tout en profitant de la technologie.

