FSSCPD e Informa lançam parceria 'Tahaluf' para apoiar o programa saudita Vision 2030

A Federação Saudita de Segurança Cibernética, Programação e Drones (FSSCPD) e a Informa criam a parceria 'Tahaluf' para lançar marcas de exposição de classe mundial na Arábia Saudita

A nova parceria criará oportunidades profissionais para sauditas no setor de eventos e em setores relacionados

Em 2023 e 2024, a parceria lançará uma série de eventos em larga escala para atender às principais indústrias da Arábia Saudita, incluindo tecnologia, IA, alimentos, farmacêutica, beleza, imobiliário e saúde

RIADE, Arábia Saudita, 30 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A FSSCPD e a Informa, a maior organizadora de feiras de comércio do mundo, anunciaram hoje a criação da 'Tahaluf', uma nova parceria que visa apoiar o programa Vision 2030, desenvolvido para diversificar a economia saudita e criar oportunidades de emprego de alto valor para os cidadãos do país.

Ao lançar a parceria Tahaluf com a Informa, a FSSCPD está integrando o setor de eventos em sua missão de estimular o crescimento dos principais setores econômicos da Arábia Saudita. A parceria Tahaluf alavancará a experiência global da Informa para criar um setor de eventos de classe mundial na Arábia Saudita, o que impulsionará ainda mais a diversificação econômica do país, abrirá novos mercados para empresas internacionais, atrairá investimento do exterior e contribuirá para a modernização das atividades empresariais no Reino. A parceria Tahaluf também ajudará a criar novas carreiras para os jovens talentosos e digitalmente competentes do país, não apenas na indústria de eventos, mas também em vários setores das economias criativa e digital, desde comunicações e branding até marketing digital e desenvolvimento de produtos digitais. Todos os anos, a Tahaluf Academy oferecerá a um novo grupo de jovens profissionais sauditas a oportunidade de obter treinamento prático e experiência em eventos internacionais, por meio de rotações nos negócios globais da Informa, para que eles possam se beneficiar ainda mais de um programa de credenciamento profissional reconhecido pela indústria de eventos.

A parceria Tahaluf se baseia na colaboração bem-sucedida entre a FSSCPD e a Informa, da qual resultaram o premiado evento de tecnologia LEAP (www.onegiantleap.com), coorganizado em 2022 com o Ministério das Comunicações e TI, e o Black Hat, um evento cibernético de renome mundial (www.blackhatmea.com), coorganizado com a Autoridade Geral para o Entretenimento e parte da Riyadh Season. A parceria Tahaluf licenciará as marcas líderes de mercado da Informa para sediar, em 2023 e posteriormente, vários eventos B2B, experiências digitais e outros serviços, inicialmente focados em setores de grande importância estratégica como a tecnologia, o imobiliário, os produtos farmacêuticos, os alimentos, a saúde e beleza, o turismo e a hotelaria.

Alguns dos eventos organizados pela Tahaluf serão o DeepFest (www.deepfest.com), um evento de inteligência artificial que será realizado de 6 a 9 de fevereiro de 2023; o Feast (www.Onegiantfeast.com), uma feira de gastronomia e hotelaria que terá lugar de 24 a 26 de outubro de 2023; o Cosmoprof Middle East, um festival focado no setor de beleza; o Cityscape Global (www.cityscapeglobal.com), uma feira de imobiliário internacional que será realizada de 10 a 13 de setembro de 2023; e o CPHI Middle East (www.cphi.com), a edição do Oriente Médio do principal evento farmacêutico do mundo, que terá lugar de 15 a 17 de janeiro de 2024.

De acordo com Mike Champion, vice-presidente executivo regional da Informa Markets, o objetivo da parceria Tahaluf é alavancar o poder e valor dos eventos internacionais para impulsionar o crescimento de setores estrategicamente importantes para a Arábia Saudita.

"Os grandes eventos podem estimular significativamente a economia, fornecendo acesso a novos mercados, impulsionando o investimento estrangeiro e promovendo trocas comerciais internacionais. É uma honra estender nossa parceria com a FSSCPD para criar a Tahaluf. O objetivo dessa parceria é organizar eventos sustentáveis e de classe mundial na Arábia Saudita que sejam uma vitrine internacional para os principais setores da economia local, contribuindo também para o desenvolvimento de uma indústria de eventos próspera no país. Nossa missão é trazer eventos de classe mundial para o país e ajudar a Arábia Saudita a se tornar um centro global de eventos", afirmou Champion.

Faisal Al-Khamisi, presidente da FSSCPD, declarou: "Nos últimos anos, a Arábia Saudita sediou um portfólio cada vez maior de eventos globais. Agora, por meio da Tahaluf, a FSSCPD está fazendo um investimento para promover ainda mais a indústria de eventos saudita e os setores criativos e digitais relacionados a essa indústria. A parceria Tahaluf será uma contribuição importante para a missão da FSSCPD de apoiar o desenvolvimento de competências e criar oportunidades de carreira para jovens sauditas em setores profissionais dinâmicos, contribuindo também para a diversificação e modernização geral das principais indústrias da Arábia Saudita".

"A Informa vem desempenhando um papel de liderança internacional na indústria de eventos, criando experiências pioneiras digitais, sob demanda e baseadas em dados, e liderando também iniciativas de sustentabilidade em todo o setor. Essa experiência nos ajudou a lançar eventos de sucesso no passado e será extremamente importante para concretizar os ambiciosos planos que foram anunciados hoje. O termo Tahaluf - uma palavra árabe que significa "aliança" - reflete a força da parceria entre a FSSCPD e a Informa, bem como nossos planos de trabalhar em estreita colaboração nessa nova etapa de desenvolvimento de eventos globais na Arábia Saudita", acrescentou Al-Khamisi.

