Full-Life Technologies annonce l'achat d'un terrain en Belgique en vue d'établir une usine de fabrication BPF pour la production de médicaments radiopharmaceutiques

GEMBLOUX, Belgique, 4 mai 2023 /PRNewswire/ -- Full-Life Technologies (Full-Life), une société radiothérapeutique mondiale entièrement intégrée, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui qu'elle a conclu un important achat de terrain en Wallonie, en Belgique, et signé un accord d'achat pour construire une usine de fabrication de pointe afin de produire des produits radiopharmaceutiques selon les normes des bonnes pratiques de fabrication (BPF).

« La capacité de production et la capacité, ainsi que les défis logistiques, ont été des goulets d'étranglement majeurs pour la découverte et le développement de radiothérapies », a déclaré Philippe van Put, directeur général de Full-Life Technology Europe. « L'usine de fabrication BPF avancée que nous construisons sur ce site de 17 000 mètres carrés nous fournira une solution de fabrication interne intégrée et un solide avantage concurrentiel. » Il a noté que la Wallonie, en Belgique, a été choisie pour sa situation géographique stratégique, son infrastructure avancée et son excellent réseau de transport.

La région est un pôle de premier plan pour la production radiopharmaceutique, et Full-Life tirera parti de son expertise et de l'écosystème local pour accélérer la construction de l'installation et la production de médicaments selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF).

À propos de Full-Life Technologies

Full-Life Technologies Limited (« Full-Life ») est une société radiothérapeutique mondiale entièrement intégrée, présente en Europe, aux États-Unis et en Chine. Nous cherchons à posséder l'ensemble de la chaîne de valeur de la recherche et du développement, de la production et de la commercialisation de produits radiopharmaceutiques afin d'obtenir un impact clinique pour les patients. L'entreprise prévoit de s'attaquer aux problèmes fondamentaux qui affectent les produits radiopharmaceutiques aujourd'hui par le biais d'une recherche innovante qui vise les traitements de demain. Nous sommes composés d'une équipe d'entrepreneurs et de scientifiques dynamiques ayant fait leurs preuves dans le domaine des sciences de la vie, de la recherche sur les radio-isotopes et du développement clinique.

