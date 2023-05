Full-Life Technologies gibt Erwerb von Grundstücken in Belgien für GMP-Produktionsstätte zur Herstellung von Radiopharmazeutika bekannt

GEMBLOUX, Belgien, 4. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Full-Life Technologies (Full-Life), ein voll integriertes, weltweit tätiges Unternehmen für Radiotherapeutika, gibt heute bekannt, dass es einen wichtigen Grundstückskauf in der belgischen Region Wallonien abgeschlossen und einen Kaufvertrag für den Bau einer hochmodernen Produktionsanlage zur Herstellung von Radiopharmazeutika nach den Standards der Guten Herstellungspraxis (GMP) unterzeichnet hat.

„Die Produktionsfähigkeit und -kapazität sowie die logistischen Herausforderungen stellen die größten Engpässe bei der Erforschung und Entwicklung von Radiopharmaka dar", erklärte Philippe van Put, Geschäftsführer von Full-Life Technology Europe. „Die hochmoderne GMP-Produktionsstätte, die wir an diesem 17.000 Quadratmeter großen Standort bauen, wird uns eine interne, integrierte Fertigungslösung und einen starken Wettbewerbsvorteil bieten." Die belgische Region Wallonien sei aufgrund ihrer strategischen geografischen Lage, ihrer fortschrittlichen Infrastruktur und ihres hervorragenden Verkehrsnetzes ausgewählt worden.

Die Region ist ein führendes Drehkreuz für die Herstellung von Radiopharmazeutika, und Full-Life wird sein Fachwissen und das lokale Netzwerk nutzen, um den Bau der Anlage und die GMP-Medikamentenproduktion zu beschleunigen.

Informationen zu Full-Life Technologies

Full-Life Technologies Limited („Full-Life") ist ein vollständig integriertes globales Unternehmen für Radiotherapeutika mit Niederlassungen in Europa, den Vereinigte Staaten und China. Wir sind bestrebt, die gesamte Wertschöpfungskette der Forschung und Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Radiopharmazeutika zu übernehmen, um den Patienten einen klinischen Nutzen zu bieten. Das Unternehmen plant, die Kernprobleme der heutigen Radiopharmazie durch innovative Forschung anzugehen, die auf die Behandlungen von morgen abzielt. Wir sind ein Team von dynamischen Unternehmern und Wissenschaftlern mit einer ausgewiesenen Erfolgsbilanz in den Biowissenschaften sowie in der Radioisotopenforschung und klinischen Entwicklung.

Website: www.full-life.com

