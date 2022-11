Full-Life Technologies erwirbt Focus-X Therapeutics und stärkt damit seine peptidorientierte radiopharmazeutische Pipeline

Übernahme beschleunigt die Umwandlung von Full-Life in ein radiopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase durch Nutzung seiner auf Europa ausgerichteten Radiotechnologie- und Entwicklungsplattform

BRÜSSEL und WATCHUNG in New Jersey und SHANGHAI, 29. November 2022 /PRNewswire/ -- Full-Life Technologies, ein voll integriertes globales Radiotherapeutika-Unternehmen, gab heute eine Vereinbarung zur Übernahme von Focus-X Therapeutics mit Sitz in New Jersey bekannt, einem Unternehmen, das zielgerichtete Radiopharmazeutika zur Behandlung von Krebs entwickelt, die auf einer urheberrechtlich geschützten Peptidtechnologie basieren. Die Übernahme erweitert die Pipeline von Full-Life, einschließlich zweier Wirkstoffe, die kurz vor der klinischen Erprobung stehen, bietet eine zweite innovative, auf Peptide fokussierte Forschungsplattform und nutzt die Produktions- und Logistikplattformen von Radio Technology, um Wirkstoffe in die klinische Entwicklung zu bringen.

Im Rahmen der Akquisition erhalten die Aktionäre von Focus-X eine Vorauszahlung von Full-Life sowie potenzielle Entwicklungs-, Zulassungs- und umsatzabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 245 Millionen US-Dollar und Tantiemen auf alle kommerziellen Verkäufe. Der Abschluss der Übernahme wird im ersten Quartal 2023 erwartet.

„Die Übernahme von Focus-X ergänzt die Radiotechnologie- und Entwicklungsplattform von Full-Life in idealer Weise, indem sie zwei entwicklungsreife Wirkstoffe, darunter einen Leitwirkstoff mit ersten Daten von Studien an Menschen, eine robuste Pipeline und erstklassige Peptidforschungskapazitäten hinzufügt", sagte Lanny Sun, Mitbegründer, Vorsitzender und CEO von Full-Life.

Fa Liu, PhD, Mitbegründer und CEO von Focus-X, kommentierte: „Die integrierten Plattformen von Full-Life werden die Herstellungstechnologie, die Logistik und das Fachwissen für die klinische Entwicklung bereitstellen, um die Entwicklung unserer Präparate zu beschleunigen und unsere Forschungsbemühungen zu erweitern. Dieses erstklassige radiopharmazeutische Team hat ein enormes Potenzial, radiopharmazeutische Therapeutika zu entwickeln, die für Patienten weltweit von Nutzen sind."

Focus-X wurde 2020 gegründet und hat eine proprietäre technische Plattform zur Entwicklung von Peptid-Radioliganden entwickelt, die Alpha- oder Beta-Strahler präzise freisetzen, um die DNA von Krebszellen abzubauen. Die Plattform ermöglicht eine qualitativ hochwertige Optimierung von Peptid-Radioliganden-Vektoren im Hinblick auf wichtige pharmazeutische Eigenschaften wie Biodistribution, Bindungsaffinität und In-vivo-Stabilität. Eine solche Optimierung kann für andere auf Liganden ausgerichtete Verbindungen wie Antikörper eine große Herausforderung darstellen. Das Unternehmen beschäftigt sich sowohl mit validierten Zielmolekülen als auch mit neuen Mechanismen.

Focus-X hat eine umfangreiche Pipeline aufgebaut. Die beiden wichtigsten Wirkstoffe des Unternehmens in der Entwicklung sind ein Peptid, das auf ein prostataspezifisches Membranantigen (PMSA) zur Behandlung von metastasierendem kastrationsresistentem Prostatakrebs abzielt, und ein Peptid, das auf den Neurotensinrezeptor des Typs 1 (NTSR1) zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs abzielt. Der gegen PMSA gerichtete Wirkstoff wird derzeit in einer von einem Prüfarzt initiierten Bildgebungsstudie untersucht. Focus-X hat sechs weitere Programme in früheren Entwicklungsstadien laufen.

Full-Life Technologies Limited („Full-Life") ist ein voll integriertes globales radiopharmazeutisches Unternehmen mit Niederlassungen in Europa und China. Unser Ziel ist es, die gesamte Wertschöpfungskette der radiopharmazeutischen Forschung und Entwicklung, Produktion und Kommerzialisierung zu besitzen, um den Patienten klinische Vorteile zu bieten. Das Unternehmen plant, die Kernprobleme der heutigen Radiopharmazie durch innovative Forschung anzugehen, die auf die Behandlungen von morgen abzielt. Wir verfügen über ein Team von dynamischen Unternehmern und Wissenschaftlern mit nachgewiesenen Erfolgen in den Biowissenschaften sowie in der Radioisotopenforschung und der klinischen Entwicklung.

