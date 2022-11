Full-Life Technologies acquiert Focus-X Therapeutics, renforçant ainsi son portefeuille de produits radiopharmaceutiques axés sur les peptides

L'acquisition accélère la transformation de Full-Life en société radiopharmaceutique de stade clinique, en s'appuyant sur sa plateforme de radiotechnologie et de développement axée sur l'Europe

BRUXELLES et WATCHUNG, N.J. et SHANGHAI, 29 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Full-Life Technologies, une société de radiothérapie mondiale entièrement intégrée, a annoncé aujourd'hui un accord pour acquérir Focus-X Therapeutics, une société basée dans le New Jersey qui développe des produits radiopharmaceutiques ciblés pour traiter le cancer sur la base d'une technologie exclusive d'ingénierie des peptides. L'acquisition élargit le portefeuille de Full-Life, qui comprend deux composés en voie d'essais cliniques, fournit une deuxième plateforme de découverte innovante axée sur les peptides, et tire parti de ses plateformes de fabrication et de logistique Radio Technology pour faire passer les composés au stade du développement clinique.

Selon les termes de l'acquisition, les actionnaires de Focus-X peuvent recevoir de Full-Life un paiement initial, des étapes potentielles de développement, de réglementation et de vente pouvant atteindre 245 millions de dollars et des redevances sur toutes les ventes commerciales. La clôture de l'acquisition devrait être conclue au cours du premier trimestre de 2023.

« L'acquisition de Focus-X tire parfaitement parti de la plateforme de radiotechnologie et de développement de Full-Life en ajoutant deux composés prêts à être développés, dont un chef de file avec des données initiales sur l'homme, un pipeline robuste et des capacités de découverte de peptides de classe mondiale », a déclaré Lanny Sun, cofondateur, président et PDG de Full-Life.

Fa Liu, PhD, cofondateur et PDG de Focus-X, a commenté : « Les plateformes intégrées de Full-Life fourniront la technologie de fabrication, la logistique et l'expertise en développement clinique pour accélérer le développement de nos composés ainsi que pour étendre nos efforts de découverte. Cette équipe radiopharmaceutique de classe mondiale a un énorme potentiel pour développer des thérapeutiques radiopharmaceutiques qui auront un impact sur les patients du monde entier. »

Fondée en 2020, Focus-X a mis au point une plateforme d'ingénierie propriétaire pour développer des radioligands peptidiques qui délivrent avec précision des émetteurs alpha ou bêta pour décomposer l'ADN des cellules cancéreuses. La plateforme permet une optimisation de haute qualité des vecteurs radioligands peptidiques pour des attributs pharmaceutiques clés tels que la biodistribution, l'affinité de liaison et la stabilité in vivo. Une telle optimisation peut présenter des défis importants pour d'autres composés ciblant des ligands, tels que les anticorps. La société s'est concentrée sur les cibles validées et les nouveaux mécanismes.

Focus-X a établi un pipeline substantiel. Les deux principaux composés en développement de la société sont un peptide ciblant l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PMSA) pour le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration et un peptide ciblant le récepteur de la neurotensine de type 1 (NTSR1) pour le traitement du cancer du pancréas. Le composé ciblant le PMSA fait actuellement l'objet d'une étude d'imagerie initiée par un investigateur. Focus-X a six autres programmes à des stades plus précoces de développement.

Full-Life Technologies Limited (« Full-Life ») est une société radiopharmaceutique mondiale entièrement intégrée, présente en Europe et en Chine. Nous cherchons à posséder l'ensemble de la chaîne de valeur de la recherche et du développement, de la production et de la commercialisation de produits radiopharmaceutiques afin d'obtenir un impact clinique pour les patients. L'entreprise prévoit de s'attaquer aux problèmes fondamentaux qui affectent les produits radiopharmaceutiques aujourd'hui par le biais d'une recherche innovante qui vise les traitements de demain. Nous sommes composés d'une équipe d'entrepreneurs et de scientifiques dynamiques ayant fait leurs preuves dans le domaine des sciences de la vie, de la recherche sur les radio-isotopes et du développement clinique.

