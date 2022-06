FUN WINE ANNONCE LA NOMINATION DE L'ARTISTE EMBLÉMATIQUE CHRISTINA AGUILERA AU POSTE DE « CHIEF CULTURE OFFICER »

Avant de se produire en tête d'affiche du LA Pride Festival de cette année, Christina Aguilera organisera un pop-up de produits dérivés à Los Angeles en partenariat avec Fun Wine les 9 et 10 juin. Un événement de pré-ouverture exclusif sur invitation aura lieu le soir du 8 juin, auquel seront conviés les médias, les influenceurs et les amis et la famille. Lors de ce pop-up, les clients auront un accès privilégié aux marchandises de Christina sur le thème de la fierté et auront la possibilité exclusive de goûter au Fun Wine.

Christina Aguilera, chef de la culture chez Fun Wine, a dit de sa nomination :

« Je suis ravie de cette opportunité de devenir la Chief Culture Officer de Fun Wine. En plus d'être une passionnée de vin, je suis convaincue qu'il faut encourager l'expression personnelle, ce qui correspond à l'esthétique colorée et créative de Fun Wine. Ma première collaboration avec la marque donnera le coup d'envoi de mon rôle de Chief Culture Officer de la manière la plus spéciale qui soit, puisque nous célébrerons l'individualisme, le plaisir, la créativité et la culture avec la communauté LGBTQ+ à l'occasion du mois des fiertés, les 8, 9 et 10 juin, dans notre Merch Pop-Up Shop ! »

Joe Peleg, fondateur et directeur général de Fun Wine, partage son point de vue :

« Au cœur de la marque, il y a toujours eu cette conviction que se trouver et s'exprimer peut et doit être amusant. Il n'y a pas de meilleure personne pour occuper ce poste que Christina, car elle incarne tout ce qui nous tient à cœur. Nous assisterons à l'entrée en action de Christina par le biais de notre premier projet à la LA Pride en juin, qui sera suivi d'une série d'activités qui permettront à Fun Wine de se renforcer et de créer un changement positif pour tous ceux que la marque touche. Bienvenue dans l'équipe, Christina ! »

À propos de Christina Aguilera

Christina Aguilera est une chanteuse-compositrice lauréate d'un Grammy Award, réputée pour sa voix puissante et ses chansons à succès. Tout au long de sa carrière, elle a vendu plus de 43 millions de disques dans le monde. Aguilera a réalisé cinq numéros 1 au Billboard Hot 100, ce qui fait d'elle la quatrième artiste féminine à être en tête du classement sur trois décennies consécutives (les années 1990, 2000 et 2010). Elle a remporté six Grammy Awards, dont un Latin Grammy Award. Elle a également reçue une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et a le prestigieux honneur d'être la seule artiste de moins de 30 ans figurant dans la liste des 100 plus grands chanteurs de tous les temps établie par le magazine Rolling Stone. En outre, en 2021, elle a reçu le premier Music Icon Award lors des People's Choice Awards. Aguilera continue d'utiliser sa voix au service du bien, en étant le porte-parole mondial de Yum ! Depuis 2009, l'effort de lutte contre la faim dans le monde de Brands a permis de collecter plus de 150 millions de dollars pour le Programme alimentaire mondial et d'autres organismes de lutte contre la faim. Elle est toujours représentée par Roc Nation, CAA et imPRint. www.christinaaguilera.com

À propos de Fun Wine

Fun Wine est un cocktail de vin né à Miami, axé sur la saveur et le bon à emporter, qui cherche à s'amuser en s'inspirant de l'expression personnelle. Chacune des six saveurs à base d'ingrédients entièrement naturels est pleine de vie, débordante de personnalité et d'individualité, ainsi qu'une saveur incomparable qui ne contient que 59 calories par bouteille de 5 onces et sucrée au Monk Fruit. Les saveurs de Fun Wine comprennent Peach Passion Moscato™, Coconut Pineapple Chardonnay™, Strawberry Rosé Moscato™, et Sangria ainsi que The Cafe Graffiti Collection™ - Espresso Cabernet™ et Cappuccino Chardonnay™. Chaque saveur est vendue dans une bouteille en verre de 750 ml magnifiquement conçue et des bouteilles en aluminium de 330 ml. Visitez Funwine.com ou @funwineofficial pour en savoir plus.

