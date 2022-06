FUN WINE ANUNCIA A ICÔNICA ARTISTA MUSICAL CHRISTINA AGUILERA COMO "DIRETORA DE CULTURA"

Liderando a apresentação principal do Festival do Orgulho Gay de Los Angeles deste ano, Christina Aguilera realizará uma loja temporária em Los Angeles em parceria com o Fun Wine de 9 a 10 de junho. Na noite de 8 de junho haverá um evento exclusivo de pré-abertura somente para convidados, entre eles, representantes dos meios de comunicação, influenciadores, amigos e familiares. Nessa pop-up de vendas, os clientes terão acesso pela primeira vez aos produtos da Christina com o tema Orgulho e à oportunidade exclusiva de provar o Fun Wine.

Christina Aguilera, diretora de cultura da Fun Wine, disse sobre sua nomeação :

"Estou entusiasmada com a oportunidade de ser diretora de cultura da Fun Wine. Além de ser uma entusiasta do vinho, acredito no incentivo à autoexpressão que se alinha com a estética colorida e criativa do vinho da Fun Wine. Minha primeira colaboração com a marca dará início à minha função de diretora de cultura de uma maneira muito especial, à medida que celebramos o individualismo, a diversão, a criatividade e a cultura com a Comunidade LGBTQ+ no mês do orgulho, em 8, 9 e 10 de junho, na nossa loja Merch Pop-Up!"

O fundador e CEO da Fun Wine, Joe Peleg, compartilha:

"No âmago da marca sempre esteve essa crença: de que encontrar a si próprio e se expressar pode e deve ser divertido. Não há pessoa melhor para assumir essa posição do que a Christina, pois ela personifica tudo a que damos valor. Veremos a Christina entrando em ação em nosso primeiro projeto no Festival de Orgulho Gay de Los Angeles em junho, em seguida, haverá uma série de atividades cada vez melhores do Fun Wine e criaremos uma mudança positiva para todos aqueles que a marca alcançar. Bem-vinda à equipe, Christina!"

Sobre Christina Aguilera

Christina Aguilera é cantora e compositora renomada e vencedora do Grammy por sua voz poderosa e por suas músicas de sucesso. Ao longo da sua carreira, ela vendeu mais de 43 milhões de álbuns em todo o mundo. Aguilera colocou cinco singles na primeira posição na parada Billboard Hot 100, o que a tornou a quarta artista mulher no topo da lista ao longo de três décadas consecutivas (nas décadas de 1990, 2000 e 2010). Ela ganhou seis prêmios Grammy, incluindo um Grammy latino. Ela também recebeu uma estrela na passarela da fama de Hollywood e tem a honra de ser a única artista com menos de 30 anos incluída na lista da revista Rolling Stone dos 100 maiores cantores de todos os tempos. Além disso, em 2021, ela recebeu o prêmio inaugural Music Icon no People's Choice Awards. Aguilera continua a usar sua voz para o bem, tendo atuado como porta-voz global da Yum! O esforço mundial das marcas para o combate à fome, desde 2009, ajudou a arrecadar mais de $150 milhões de dólares para o Programa Mundial de Alimentos e outras agências de combate à fome. A artista continua a ser representada pela Roc Nation, CAA e imPRint. www.christinaaguilera.com

Sobre o Fun Wine

Fun Wine é um coquetel de vinho de primeira classe nascido em Miami que busca diversão por meio da inspiração da autoexpressão. Cada um dos seis sabores de ingredientes totalmente naturais é encorpado, explodindo personalidade e individualidade, e ainda revela um sabor incomparável que impressiona por ter apenas 59 calorias em uma dose de 5oz (aprox. 148 ml), e é adoçado com frutas do monge. Os sabores divertidos do vinho incluem Peach Passion Moscato™, Coconut Pineapple Chardonnay™, Strawberry Rosé Moscato™ e Sangria assim como a coleção The Cafe Graffiti Collection™ - Espresso Cabernet™ e Cappuccino Chardonnay™. Os vários sabores são vendidos em garrafas de vidro de 750 ml e garrafas de alumínio de 330 ml lindamente projetadas. Acesse Funwine.com ou @funwineofficial para saber mais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1832696/Fun_Wine_Christina_Aguilera.jpg

FONTE Fun Wine

SOURCE Fun Wine